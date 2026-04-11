Crimson Desert: Patch 1.03.00 bringt Teleport-Freiheit und Technik-Upgrade

Pearl Abyss liefert mit dem neuesten Update 1.03.00 für „Crimson Desert“ wichtige Quality-of-Life-Verbesserungen und erweitert die technischen Optionen für PC- und Konsolenspieler massiv. Vor allem die Aufhebung von Teleport-Beschränkungen und neue Fähigkeiten für die Begleiter verändern den Spielfluss in der Open World von Pywel spürbar.

Der Patch 1.03.00 für „Crimson Desert“ ermöglicht die Schnellreise nun auch während Aktionen wie Reiten, Schwimmen oder Klettern und entfernt damit eine der nervigsten Barrieren im Erkundungs-Gameplay. Während man bisher oft erst mühsam festen Boden unter den Füßen finden oder vom Pferd absitzen musste, um den Teleport zu nutzen, bricht das Update diese starren Regeln nun auf.

Mehr Dynamik in der Open World

Neben der verbesserten Mobilität stechen vor allem die neuen Fähigkeiten für Kliff und seine Gefährten hervor. Kliff erhält den „Himmelstritt der Krähe“, was sein Moveset in der Luft erweitert – ein klarer Fokus auf vertikales Gameplay, das in den Trailern schon immer eines der Highlights war.

Damiane und Oongka sind zudem jetzt nützlicher für die Erkundung. Durch „Macht des Axioms“ und „Schleier des Windes“ rücken die Begleiter stärker ins Zentrum des Spielgeschehens und sind nicht mehr nur schmückendes Beiwerk in Kämpfen. Dass ihre Spezialangriffe nun denselben Effekt wie Kliffs „Kraftfaust“ haben, vereinheitlicht die Rätsel-Mechaniken in den Abyssen und nimmt unnötigen Frust aus den Puzzles.

Technik-Schub für PC und PS5 Pro

Technisch klotzt Pearl Abyss ordentlich ran. PC-Spieler mit Intel-Hardware freuen sich über die Implementierung von XeSS 3.0 inklusive Frame Generation, was Crimson Desert zu einem Vorreiter für Intels neueste Upscaling-Technik macht.

Intel-Support: XeSS 3.0 und Frame Generation für Arc-GPUs.

XeSS 3.0 und Frame Generation für Arc-GPUs. Konsolen-Upgrade: „Verbessertes Raytracing“ für PS5 und Xbox Series X sowie PSSR-Schärferegler für die PS5 Pro.

„Verbessertes Raytracing“ für PS5 und Xbox Series X sowie PSSR-Schärferegler für die PS5 Pro. Barrierefreiheit: Endlich lässt sich die minimale Schriftgröße anpassen – ein Punkt, den die Community seit Launch kritisiert hat.

Ein echtes Highlight für Vielspieler ist die Überarbeitung der Weltkarte. Dass geöffnete Schatzkisten, besuchte Höhlen und abgeschlossene Abysse nun eigene Icons erhalten, ist eine längst überfällige Korrektur. Wer Pywel zu 100 % abschließen will, musste bisher oft raten, wo er schon war. Auch die neue Vorspulfunktion für normale Dialoge zeigt, dass die Entwickler verstanden haben, dass nicht jeder Spieler jede Nebenquest-Zeile in Echtzeit konsumieren möchte.

Dieser Patch ist kein Game-Changer im Sinne von neuem Content, aber er ist ein riesiger Schritt für das Spielgefühl. Die Freiheit beim Teleportieren und die UI-Anpassungen beheben genau die Reibungspunkte, die den Erkundungsdrang bisher ausgebremst haben. Besonders der Fokus auf Intel XeSS 3.0 zeigt, dass Pearl Abyss die technische Speerspitze bleiben will. Einziger Wermutstropfen: Die Warnung vor Grafikfehlern bei Intel-Arc-Karten zeigt, dass die Optimierung hier noch nicht am Ende ist. Die vollständigen Patch Notes findet ihr unter diesem Link.

Glaubt ihr, dass die neuen Begleiter-Fähigkeiten Damiane und Oongka endlich zu ebenbürtigen Partnern machen, oder bleibt ihr lieber solo mit Kliff unterwegs?