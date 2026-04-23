Crimson Desert: Patch 1.04.00 bringt Schwierigkeitsgrade und Housing-Lager

Pearl Abyss hat Patch 1.04.00 für „Crimson Desert“ veröffentlicht, der neben der Wahl des Schwierigkeitsgrades massiv erweiterte Lagerkapazitäten für das Housing-System und neue Haustiere einführt.

Das Update 1.04.00 steht ab sofort für PC, PlayStation und Xbox zum Download bereit und ermöglicht Spielern erstmals, die Herausforderung durch die Stufen „Einfach“ und „Schwer“ individuell anzupassen. Während Mac-Nutzer noch auf die Fertigstellung warten, liefert der Patch zudem signifikante Verbesserungen an der Fernsicht (LOD), neue Komfort-Features wie Inventar-Tabs und zusätzliche Begleiter wie Vögel und Katzen.

Von entspanntem Erkunden bis Hardcore

Bisher war „Crimson Desert“ fest auf einem Standard-Niveau eingestellt. Mit dem aktuellen Patch wird das Balancing dreigeteilt:

Einfach: Reduzierter erlittener Schaden, geringere Aggressivität der Monster und – besonders wichtig – ein größeres Zeitfenster für präzise Manöver wie „Blitz-Konter“.

Reduzierter erlittener Schaden, geringere Aggressivität der Monster und – besonders wichtig – ein größeres Zeitfenster für präzise Manöver wie „Blitz-Konter“. Normal: Entspricht dem bisherigen Spielerlebnis.

Entspricht dem bisherigen Spielerlebnis. Schwer: Hier müssen Graumähnen taktischer vorgehen. Schaden wird erhöht, Monster erhalten mehr HP und die Unbesiegbarkeit beim Rollen wird verkürzt. Ein entscheidendes Detail für Profis: Heilende Gerichte wirken nicht mehr sofort, sondern erst nach Abschluss der kompletten Animation.

Zudem kündigen die Entwickler an, dass eine Boss-Replay-Funktion in Kürze folgen wird, um bereits besiegte Titanen erneut herauszufordern.

Massiver Ausbau des „Wohnen“-Systems

Die Kritik an begrenzten Lagerplätzen korrigiert Pearl Abyss mit spezialisierten Housing-Objekten. Wer sein Camp ausgebaut hat, kann nun im Möbelladen dedizierte Lager für Sammelobjekte (1.000 Plätze), Lebensmittel (bis zu 330 Plätze) und eine Garderobe für Kleidung erwerben.

Der Clou für Handwerker: Materialien in diesen Lagern werden beim Kochen oder Herstellen automatisch erkannt – ein lästiges Hin- und Herschieben ins persönliche Inventar entfällt. Passend dazu gibt es neue Hausstrukturen vom kleinen Standard-Haus bis zum großen Pailune-Anwesen.

Hardware-seitig liefert das Update Substanz für PC- und Mac-User. Die Qualität von weit entfernten Objekten wurde durch ein verbessertes LOD-System (Level of Detail) geschärft.

PC-Up-scaling: Intel XeSS 3.0 inklusive Frame Generation wurde optimiert, ebenso wie AMD FSR Ray Regeneration.

Intel XeSS 3.0 inklusive Frame Generation wurde optimiert, ebenso wie AMD FSR Ray Regeneration. Controller-Komfort: Auf PS5 und Xbox öffnet das Halten des Touchpads bzw. der View-Taste jetzt direkt die Weltkarte. Zudem gibt es neue Voreinstellungen, die Interaktionen sofort beim Tastendruck (statt beim Loslassen) auslösen.

Auf PS5 und Xbox öffnet das Halten des Touchpads bzw. der View-Taste jetzt direkt die Weltkarte. Zudem gibt es neue Voreinstellungen, die Interaktionen sofort beim Tastendruck (statt beim Loslassen) auslösen. Mac-Performance: Ruckler wurden laut Patch-Notes deutlich reduziert, für macOS Tahoe wird nun MetalFX Denoising unterstützt.

Kampf-Balancing und neue Ausrüstung

Das Kampfsystem wurde an feinen Stellschrauben justiert. Bosse sind nun während ihrer mächtigsten Angriffe nicht mehr grundsätzlich immun gegen Spielerschaden – eine Änderung, die aggressives Vorgehen belohnt. Kliff erhält zudem die neue Fähigkeit „Waffenwurf“, die taktische Distanzangriffe im Kampf mit zwei Waffen erlaubt.

Vögel können außerdem jetzt über den neuen „Totempfahl der Bindung“ angelockt und als Haustiere gezähmt werden. Für Katzenliebhaber wurde ein Bug in ein Feature verwandelt: Ein neues Accessoire („Amulett der Solidarität“) sorgt dafür, dass Katzen länger auf der Schulter des Charakters sitzenbleiben.

Patch 1.04.00 ist ein notwendiges Komfort-Update. Die Einführung von Schwierigkeitsgraden macht Crimson Desert zugänglicher für Story-Genießer, bietet aber mit der Animations-Pflicht beim Heilen auf „Schwer“ auch die nötige Tiefe für Core-Gamer. Die Integration von Lagerbeständen in das Crafting-System behebt einen der größten Kritikpunkte am Spielfluss. Technisch ist das Update vor allem für PC-Spieler mit moderner Hardware (XeSS 3.0) ein Gewinn, während die LOD-Verbesserungen die Immersion auf allen Plattformen stärken.