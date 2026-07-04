Crimson Desert: Patch 1.13.00 öffnet den Abyss

Das neue Update 1.13.00 für „Crimson Desert“ schaltet den Abyss endlich für Oongka und Damiane frei. Bisher war das Endgame-Areal exklusiv besetzbar, doch ab sofort dürfen auch die beiden Streiter in den Abgrund hinabsteigen.

Entwickler Pearl Abyss liefert den Patch ab sofort für PC, PlayStation und Xbox aus. Mac-Spieler müssen sich noch etwas gedulden.

Mehr Endgame für alle

Der Abyss-Zugang für Oongka und Damiane ändert das Spielgefühl erheblich. Wer die beiden Charaktere gerne spielt, war bisher im Endgame stark eingeschränkt. Das ist jetzt vorbei. Damit einher geht eine Verschiebung der Erinnerungsfragmente für die Boss-Rematches, darunter härtere Brocken wie der Verdorrte Caliburn oder Draven der Krähenrufer.

Besonders Oongka profitiert von diesem Patch. Er kann ab sofort fast alle Outfits von Kliff tragen, was die optische Vielfalt extrem erhöht. Dazu kommen 39 neue Ausrüstungsteile für Kliff und Oongka sowie acht neue Rüstungsteile für Damiane. Neue Beute gibt es über Quests, Erfolge und Händler.

Komfort und Kampfanpassungen

Pearl Abyss hat zudem an der Bedienung geschraubt. Das HUD lässt sich nun komplett ausblenden, inklusive Minimap und Statusleiste. Das sorgt für maximale Immersion. Im Kampf dürfen Musketen und Pistolen jetzt auch während des Slidens abgefeuert werden. Das bringt dringend benötigte Dynamik in die Schießereien. Zudem wurde das Färbesystem komplett überarbeitet: Fast alle Waffen, Sekundärwaffen und zuvor gesperrte Tarnungen sind ab sofort frei färbbar.

Epic Games Store-Nutzer müssen jetzt allerdings stark sein. Aufgrund von Plattform-Problemen verlangt der Store beim Download des Patches unter Umständen riesige Datenmengen. Ein altbekanntes Ärgernis.

Der Patch liefert genau das, was die Community gefordert hat: mehr Freiheit bei der Charakterwahl im Endgame und tonnenweise Fashion-Optionen. Die Freischaltung des Abyss für Oongka und Damiane war überfällig. Die zahllosen Bugfixes bei den Kampf-Animationen und Housing-Funktionen zeigen, dass Pearl Abyss das Feedback ernst nimmt. Ein solides Core-Update ohne viel Blabla.

Welchen Boss im Abyss knöpft ihr euch mit Oongka oder Damiane als Erstes vor?