Crimson Desert: Patch 1.14.00 bringt Cross-Save für alle und Award-Sieg gegen die Riesen

Pearl Abyss hat heute Patch 1.14.00 für „Crimson Desert“ veröffentlicht und schaltet damit sofort plattformübergreifendes Cross-Save zwischen PS5, Xbox Series X|S, Steam und Epic Games Store frei. Gleichzeitig schlägt die hauseigene BlackSpace Engine bei den Develop:Star Awards die hochkarätige Konkurrenz von Death Stranding 2 und Ghost of Yōtei im Kampf um die beste technische Innovation. Das ist eine Ansage.

Freiheit für die Graumähnen

Bisher war das Weiterspielen auf einer anderen Plattform oft eine nervige Hürde oder schlicht unmöglich. Wer „Crimson Desert“ am PC gestartet hat, musste dort auch bleiben. Im Zuge der Update-Offensive reicht nun ein Pearl-Abyss-Konto und der Spielstand wandert nahtlos von der Couch an den Schreibtisch. Genau so muss das im Jahr 2026 laufen.

Nebenbei behebt der Patch ein paar bizarre Fehler. Wenn euer Haustier aufs Bett geklettert ist, während ihr euch hinlegen wolltet, war euer Charakter danach komplett blockiert. Das ist jetzt vorbei. Auch unnatürliche Reit-Animationen und stumme Bosskämpfe gehören der Vergangenheit an. Ein sauberer Rundumschlag.

Patch 1.14.00: Die 5 wichtigsten Highlights

Plattformübergreifendes Cross-Save: Nahtloser Wechsel des Spielstands zwischen PS5, Xbox Series X|S, Steam und Epic Games Store.

Nahtloser Wechsel des Spielstands zwischen PS5, Xbox Series X|S, Steam und Epic Games Store. Bett-Bug behoben: Haustiere blockieren bei der Interaktion mit Betten nicht mehr die Steuerung des Charakters.

Haustiere blockieren bei der Interaktion mit Betten nicht mehr die Steuerung des Charakters. Fähigkeiten-Anpassung: Der Eingabebefehl für Damianes „Himmelsschritt“ wurde an Oongkas „Vertikaler Flug“ angeglichen.

Der Eingabebefehl für Damianes „Himmelsschritt“ wurde an Oongkas „Vertikaler Flug“ angeglichen. Bessere Performance beim Reiten: Unnatürliche Charakter-Animationen bei schnellen Reitbewegungen wurden korrigiert.

Unnatürliche Charakter-Animationen bei schnellen Reitbewegungen wurden korrigiert. Audio-Korrekturen: Soundeffekte nach dem Kampf gegen Praevus, den Ältesten, und nach der Nutzung von „Ators Kugel“ funktionieren wieder korrekt.

Die BlackSpace Engine sticht Sony aus

Dass eine hauseigene Engine heute noch Awards abräumt, ist extrem selten. Meistens dominiert die Unreal Engine den Markt. Doch Pearl Abyss zeigt mit ihrer BlackSpace Engine, was ohne fremde Middleware möglich ist. Sie haben Giganten wie „DOOM: The Dark Ages“ und „Ghost of Yōtei“ hinter sich gelassen. Verdient. Die nahtlose Open World sieht fantastisch aus und läuft jetzt noch runder.

Pearl Abyss liefert genau das, was die Community fordert. Cross-Save ist kein nettes Extra, sondern Standard für moderne Open-World-Spiele. Der Award für die Engine unterstreicht nur, dass hier technisch auf absolutem Top-Niveau gearbeitet wird. Ein starkes Zeichen für die Zukunft des Spiels.