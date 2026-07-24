Crimson Desert Patch 1.15.00 hebt Grafikfehler bei Bossen und blockierte Ernten auf

Pearl Abyss rolled das Update 1.15.00 für „Crimson Desert“ zeitgleich auf PC, PlayStation und Xbox aus, um kritische Spiellogik-Fehler und Visuelles zu korrigieren. Was in dieser Woche neu ist, fassen wir folgend zusammen.

Transparente Bosse gehören nach dem Update der Vergangenheit an. Dieser Darstellungsfehler trat mitten im Kampf auf und erschwerte das Ausweichen massiv. Das Landwirtschaftssystem läuft ebenfalls wieder verlässlich. Entwickler Pearl Abyss fixiert damit zwei Fehler, die das Nutzpflanzenwachstum stoppten und das anschließende Ernten komplett blockierten.

Die Ausrüstungslogik bei den Charakteren Oongka und Damiane wurde korrigiert und der Sperrstatus angelegter Gegenstände wird jetzt korrekt im Spielstand gesichert. Das verhindert ungewolltes Verkaufen oder Verwerten im Inventar.

Das Finden der Waffe „Mace of Ambition“ wurde vereinfacht. Pearl Abyss hat den Fundort angepasst. Der Weg dorthin ist spürbar weniger kryptisch.

Animationen, Mounts und UI-Korrekturen bei HDR

Beim Reiten und bei der Nutzung von Ausrüstung traten bisher verschiedene Clipping-Fehler auf. Der „Blinding Flash Finisher“ von Kliff führte auf Hanglagen dazu, dass die Figur im Boden versank. Das ist behoben. Auch das Verschwinden von erbeuteten Wagen nach Nutzung der Escape-Funktion ist korrigiert. Reittier-Haltungen wirken nicht mehr verrenkt.

HDR-Nutzer erhalten wieder ein sauber dargestelltes Interface. Zuvor kam es bei aktiviertem High Dynamic Range zu falschen Farb- und Transparenzwerten in den Menüs. Der Cross-Save-Bug ist eliminiert. Ladevorgänge plattformübergreifender Spielstände führten zuvor vereinzelt zu harten Abstürzen. Das System steht jetzt stabil.

Patch 1.15.00 ist ein reines Wartungsupdate ohne neue Inhalte, schließt aber nervige Lücken in der Spielmechanik. Besonders das funktionierende Erntesystem und die Beseitigung der unsichtbaren Bosse stellen den Spielfluss wieder her. Wer plattformübergreifend speichert, kann das jetzt ohne Absturzrisiko tun. Pflicht-Download für alle aktiven Spieler.