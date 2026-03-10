Crimson Desert: Pearl Abyss nennt finale PC- und Konsolen-Specs

Pearl Abyss hat die offiziellen Systemanforderungen für „Crimson Desert“ veröffentlicht. Das Open-World-Action-Adventure erscheint weltweit am 19. März 2026 zeitgleich für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Mac.

Während die Anforderungen an Grafikkarte und Prozessor für heutige Verhältnisse moderat ausfallen, setzt der Titel beim Arbeitsspeicher und der Speicherlösung klare Grenzen. Konsolenspieler müssen sich ebenfalls keine Sorgen machen, dass sie zu kurz kommen. Den Beweis möchte der Entwickler spätestens zum Release antreten.

Massive Speicherlast und Konsolen-Performance

Der technologische Fokus bei Konsolen liegt deutlich auf der Datenrate. „Crimson Desert“ verlangt zwingend eine SSD und belegt massive 135 GB Speicherplatz. Die nahtlose Welt von Pywel verzichtet laut Entwickler auf klassische Ladebildschirme, was die hohen Anforderungen an den Datendurchsatz erklärt.

Auf den Konsolen peilt Pearl Abyss für die PlayStation 5 und Xbox Series X zwei klassische Modi an: einen Qualitätsmodus mit nativer 4K-Auflösung bei 30 FPS sowie einen Performance-Modus, der eine flüssige Bildrate von 60 FPS bei dynamischer Skalierung priorisiert. Die Xbox Series S wird voraussichtlich auf 1440p (skaliert) bei 30 FPS begrenzt bleiben.

PlayStation 5 & Xbox Series X

Qualitäts-Modus: Native 4K-Auflösung (2160p) bei stabilen 30 FPS . Fokus auf maximale Texturdetails und Sichtweite.

Native bei stabilen . Fokus auf maximale Texturdetails und Sichtweite. Performance-Modus: Dynamische Auflösung (Upscaling von 1080p/1440p) bei angestrebten 60 FPS .

Dynamische Auflösung (Upscaling von 1080p/1440p) bei angestrebten . Speicherplatz: Ca. 135 GB (SSD zwingend erforderlich).

PlayStation 5 Pro (Enhanced)

PSSR-Modus: Nutzt PlayStation Spectral Super Resolution, um 4K-Auflösung bei höheren Bildraten (nahe 60 FPS) zu erreichen, inklusive verbesserter Raytracing-Effekte.

Nutzt PlayStation Spectral Super Resolution, um (nahe 60 FPS) zu erreichen, inklusive verbesserter Raytracing-Effekte. High CPU Frequency Mode: Wird genutzt, um die CPU-Last beim Streaming der nahtlosen Open World zu bewältigen.

Xbox Series S

Standard-Modus: Dynamische Auflösung bis 1440p bei 30 FPS .

Dynamische Auflösung bis bei . Speicherplatz: Ebenfalls ca. 135 GB.

Die offiziellen Leistungsziele für PS5 und Xbox Series X bestätigen den Fokus auf 4K-Qualität und einen 60-FPS

Moderater PC-Hunger auf CPU und GPU

Die BlackSpace-Engine scheint effizient mit älteren GPU-Architekturen umzugehen. Für minimale Einstellungen in 1080p reicht bereits eine Nvidia GeForce GTX 1060 oder eine AMD Radeon RX 6500 XT. Auch die Prozessor-Hürde ist mit einem Intel Core i5-8500 oder Ryzen 5 2600X niedrig angesetzt. Wer die empfohlenen Einstellungen anpeilt, benötigt eine RTX 2080 oder RX 6700 XT in Kombination mit einem i5-11600K oder Ryzen 5 5600.

Auffällig ist die strikte Vorgabe beim Arbeitsspeicher: Unabhängig von den Grafikeinstellungen sind 16 GB RAM das absolute Minimum. Auch Mac-Nutzer müssen diese Hürde nehmen, wobei hier ein M1-Chip als Basis dient, während für optimale Performance ein M4 Pro empfohlen wird.

Wer Wert auf die versprochene grafische Opulenz der BlackSpace-Engine legt, muss auf den Standard-Konsolen mit 30 FPS leben oder im Performance-Modus deutliche Abstriche bei der Bildschärfe in Kauf nehmen. Die PS5 Pro scheint hier durch KI-Upscaling (PSSR 2.0) den aktuell besten Kompromiss aus Optik und Flüssigkeit zu bieten.