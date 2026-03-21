Crimson Desert: Pearl Abyss reagiert auf Kritik und verspricht schnelle Updates

Trotz eines erfolgreichen Starts steht „Crimson Desert“ wegen technischer Mängel und einer sperrigen Steuerung in der Kritik – Entwickler Pearl Abyss verspricht nun eine schnelle Überarbeitung. Der Erfolg von zwei Millionen Verkäufen wird bei Pearl Abyss nicht nur gefeiert, sondern direkt mit dem Versprechen verknüpft, das Feedback der Community zur teils clunky Steuerung und Performance-Problemen zügig umzusetzen.
Dass das Studio diesen Meilenstein nutzt, um gleichzeitig Fehler einzuräumen, ist ein notwendiger Schritt. Während die Open-World viele Spieler optisch beeindruckt, häufen sich die Berichte über eine überladene Tastenbelegung, verwirrende Rätselstrukturen und eine instabile Bildrate auf bestimmten Konsolen-Setups.
Warum das Gameplay aktuell noch bremst
Die Kritikpunkte der Spieler beziehen sich nicht auf das Grundkonzept, sondern auf die Ausführung im Detail. Besonders im Fokus stehen:
- Das Layout der Steuerung: Interaktionen und Sprungbefehle fühlen sich für viele unintuitiv an und unterbrechen den Spielfluss in den sonst dynamischen Kämpfen.
- Technischer Feinschliff: Performance-Einbrüche ziehen die Immersion der eigentlich wuchtig inszenierten Action-RPG-Welt nach unten.
- Einstiegshürden: Erste Rätselmechaniken wurden bereits zum Launch angepasst, was zeigt, dass der Entwickler die Frustmomente der Spieler auf dem Schirm hat.
Es ist ein gutes Zeichen, dass Pearl Abyss nicht auf dem hohen Ross des Verkaufserfolgs sitzt. Für eine neue Marke wie „Crimson Desert“ ist das erste Quartal nach Release entscheidend für die Langzeitmotivation. Wenn das Treffer-Feedback und die Bewegungssteuerung durch Patches präziser werden, kann das Spiel seine Stärken in der Charakterentwicklung und Weltstruktur erst richtig ausspielen. Aktuell scheint es noch wie ein ungeschliffener Diamant. Die Ambition ist da, aber die Politur fehlt an den Kontaktpunkten zwischen Spieler und Spielwelt.
Der Erfolg von „Crimson Desert“ ist trotz der ersten Kritiken real, aber der aktuelle Zustand des Spiels droht den Ruf der neuen IP zu beschädigen. Dass Pearl Abyss „schnellstmögliche Verbesserungen“ gelobt hat, dämpft die Skepsis zwar, aber erst die kommenden Wochen werden zeigen, ob tiefgreifende Änderungen am Steuerungsschema technisch so einfach umsetzbar sind. Der Hype bleibt vorerst unter Vorbehalt – das Fundament steht, aber die Feinmechanik muss jetzt folgen.
Ich bin jetzt 15 Stunden drin und das Spiel ist für mich irgendwo ein wahr gewordener Traum. Und ich habe immernoch das Gefühl gerade an der Oberfläche nur gekratzt zu haben.
Gut ich bin auch ein hardcore Gamer mit viel Erfahrung.
Diese Welt ist so unglaublich, darin eintauchen, entdecken, einfach dieses Gefühl wo alles neu und riesig ist, große Abenteuerer noch warten….
Gibt mir wieder diese vibes als z.b. Elden Ring oder rdr 2 rauskam ( rdr2 story ist leider nicht drin, aber dann wäre das Spiel auch ne 10 von 10)
– gameplay ist gut, eine Mischung aus Batman trifft god of war trifft auf the witcher. Leute schreiben was von soulslike, das ist es überhaupt nicht.
Also ich genieße es richtig und werde noch ganz viel Zeit darin verbringen, für mich definitiv eine 9 von 10 bisher.
Neben den mechanischen & technischen Unzulänglichkeiten steht die Tatsache, dass Du einfach kein Spielerlebnis vollständig umkrempeln kannst, welches ursprünglich als MMO konzipiert wurde und zum Release als tiefgehende Singleplayer ARPG Erfahrung (oder whatever) fungieren soll, weil man mitten im Entwicklungsprozess neben den Ansagen von Investoren gemerkt hat, dass das Ding sich in die falsche Richtung hin entwickelt oder man spontan eine andere Zielgruppe bedienen möchte.
Crimson Desert kommt daher wie Frankenstein’s Monster mit tiefgreifender Identitätskrise, es lässt meinen Blutdruck in Wallung geraten ob der Tatsache, dass man sich das als verarschter Konsument nach wie vor schön redet und im Vorfeld in den Himmel gehyped hat, und das ausschließlich durch den Fakt, dass zu spezifischen Events eingeladene Influencer das dadurch natürlich ausschließlich positive Marketing für diese absolute Vollkatastrophe betrieben haben.
– Technisch mit das Beste was ich jemals gesehen habe
– mechanisch auch sehr gut.
Die haben das Spiel 2018 vorgestellt.
Die haben ein MMO was die Leute anscheinend feiern. Jetzt machen die ein singleplayer Spiel und es wird von einer Echo Kammer geliebt, von einer anderen gehatet.
Man merkt auch das du es nicht gespielt hast.
Ich empfehle dir auch nicht es zu spielen, weil du bist schon so negativ eingestellt, dass du direkt bei jeder Kleinigkeit deine Negativen Gedanken bestätigt bekommst. Mein Tipp: einfach ignorieren. Spiel etwas was dir mehr zusagt und dich glücklich macht. Mir sind Reviews und Meinungen anderer egal, ich habe genug gespielt und gesehen um mir mein eigenes Urteil zu bilden. Das einzige was ich von Reviews wissen will, ist ob das Spiel nicht total verbuggt rauskommt wie bei cyberpunk damals. Das hier ist technisch ein wow Game. Wer Story will, kann was anderes spielen, dass hier macht andere Dinge richtig geil.
Ehrlich gesagt müsste dahingehend noch viel mehr geschehen, damit die Leute endlich aus ihrem Fiebertraum aufwachen, generiert aus Manipulation durch Influencer & Social Media und blind alles ihnen vorgesetzte vorzubestellen & sich mit aufgesetzten Scheuklappen in den Hals zu schieben.
Mir geht es nicht um Negativität, sondern um dringend notwendige Direktheit innerhalb einer objektiv betrachteten Angelegenheit unter Benennung von Fakten.
Ich freue mich für Dich, dass Du Deinen Spaß am Titel hast, ehrlich.
Mir persönlich ist das zu wider und ich distanziere mich von genau diesem Problem, welches meinem Lieblingshobby in den vergangenen zehn bis 20 Jahren erheblich geschadet hat.
Karte: darunter sind Quests. Warum kann ich dort nicht explizit eine quest auswählen und diese verfolgen?
Das Inventar ist der größte Müll. Ganz furchtbar. Total unübersichtlich. Ich verstehe nicht wie ich meine Waffen selbst in meinem Waffenrad sortieren kann. Als wäre dies Willkürlich. Habe dort bspw. einen Besen, den ich jedoch nicht ausgewählt habe.
Frage mich immer: wer denkt sich am Ende solch einen unkomplizierten und sinnlosen Müll aus und segnet das sogar ab ?