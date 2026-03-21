Crimson Desert: Pearl Abyss reagiert auf Kritik und verspricht schnelle Updates

Trotz eines erfolgreichen Starts steht „Crimson Desert“ wegen technischer Mängel und einer sperrigen Steuerung in der Kritik – Entwickler Pearl Abyss verspricht nun eine schnelle Überarbeitung. Der Erfolg von zwei Millionen Verkäufen wird bei Pearl Abyss nicht nur gefeiert, sondern direkt mit dem Versprechen verknüpft, das Feedback der Community zur teils clunky Steuerung und Performance-Problemen zügig umzusetzen.

Dass das Studio diesen Meilenstein nutzt, um gleichzeitig Fehler einzuräumen, ist ein notwendiger Schritt. Während die Open-World viele Spieler optisch beeindruckt, häufen sich die Berichte über eine überladene Tastenbelegung, verwirrende Rätselstrukturen und eine instabile Bildrate auf bestimmten Konsolen-Setups.

Warum das Gameplay aktuell noch bremst

Die Kritikpunkte der Spieler beziehen sich nicht auf das Grundkonzept, sondern auf die Ausführung im Detail. Besonders im Fokus stehen:

Das Layout der Steuerung: Interaktionen und Sprungbefehle fühlen sich für viele unintuitiv an und unterbrechen den Spielfluss in den sonst dynamischen Kämpfen.

Interaktionen und Sprungbefehle fühlen sich für viele unintuitiv an und unterbrechen den Spielfluss in den sonst dynamischen Kämpfen. Technischer Feinschliff: Performance-Einbrüche ziehen die Immersion der eigentlich wuchtig inszenierten Action-RPG-Welt nach unten.

Performance-Einbrüche ziehen die Immersion der eigentlich wuchtig inszenierten Action-RPG-Welt nach unten. Einstiegshürden: Erste Rätselmechaniken wurden bereits zum Launch angepasst, was zeigt, dass der Entwickler die Frustmomente der Spieler auf dem Schirm hat.

We are incredibly humbled to share that #CrimsonDesert has sold through 2 million copies worldwide. Thank you so much to our fans, community, and everyone who has joined us in Pywel. We will listen closely to the wide range of feedback shared by the community and work to make… pic.twitter.com/AivMESKWpu — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) March 20, 2026

Es ist ein gutes Zeichen, dass Pearl Abyss nicht auf dem hohen Ross des Verkaufserfolgs sitzt. Für eine neue Marke wie „Crimson Desert“ ist das erste Quartal nach Release entscheidend für die Langzeitmotivation. Wenn das Treffer-Feedback und die Bewegungssteuerung durch Patches präziser werden, kann das Spiel seine Stärken in der Charakterentwicklung und Weltstruktur erst richtig ausspielen. Aktuell scheint es noch wie ein ungeschliffener Diamant. Die Ambition ist da, aber die Politur fehlt an den Kontaktpunkten zwischen Spieler und Spielwelt.

Der Erfolg von „Crimson Desert“ ist trotz der ersten Kritiken real, aber der aktuelle Zustand des Spiels droht den Ruf der neuen IP zu beschädigen. Dass Pearl Abyss „schnellstmögliche Verbesserungen“ gelobt hat, dämpft die Skepsis zwar, aber erst die kommenden Wochen werden zeigen, ob tiefgreifende Änderungen am Steuerungsschema technisch so einfach umsetzbar sind. Der Hype bleibt vorerst unter Vorbehalt – das Fundament steht, aber die Feinmechanik muss jetzt folgen.