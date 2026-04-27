Crimson Desert: Pearl Abyss veröffentlicht Gratis-DLC mit vier Stunden Umfang

Pearl Abyss hat den Soundtrack zu „Crimson Desert“ als kostenloses DLC-Paket auf Steam veröffentlicht. Die Erweiterung umfasst 75 Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von rund viereinhalb Stunden. Während der Download aktuell an die PC-Plattform gebunden ist, bietet er auch für Konsolenspieler auf PS5 und Xbox Series X|S einen handfesten Mehrwert.

Der „Crimson Desert Original Soundtrack Volume 1“ liefert die musikalische Untermalung des Kontinents Pywel in digitaler Form nach. Da der Titel seit seinem Release im März 2026 überall Erfolge feiert, bedient Pearl Abyss hiermit die hohe Nachfrage der gesamten Community. Der Soundtrack kann auf Steam daher auch ohne den Besitz des Hauptspiels zur Bibliothek hinzugefügt werden, was ihn zur idealen Ergänzung für Spieler macht, die den Titel auf PlayStation oder Xbox erleben.

Vier Themen-Discs für die Atmosphäre von Pywel

Die 75 enthaltenen Tracks sind nach thematischen Schwerpunkten unterteilt, die den harten Kontrast zwischen Erkundung und brachialen Kämpfen widerspiegeln:

Disc 1 (Themes): Fokus auf die erzählerische Ebene und die Hauptthemen der „Greymanes“.

Fokus auf die erzählerische Ebene und die Hauptthemen der „Greymanes“. Disc 2 (Battles): Die energetischen Stücke der großangelegten Actionsequenzen.

Die energetischen Stücke der großangelegten Actionsequenzen. Disc 3 (Exploration): Mit über 100 Minuten die umfangreichste Sektion; liefert Ambient-Sounds der Open World.

Mit über 100 Minuten die umfangreichste Sektion; liefert Ambient-Sounds der Open World. Disc 4 (Bosses): Orchestrale und hybride Klänge der massiven Bossbegegnungen.

Der offizielle Soundtrack zu Crimson Desert umfasst 75 Tracks und steht ab sofort als kostenloser DLC auf Steam zum Download bereit

Technisch bietet der PC-Release einen entscheidenden Vorteil für alle Plattform-Lager. Die Musik aus „Crimson Desert“ steht nicht nur im MP3-Format, sondern auch als FLAC zur Verfügung. Konsolenspieler, die den Soundtrack bisher nur über die TV-Lautsprecher oder komprimiert im Spiel gehört haben, erhalten so Zugriff auf die verlustfreie Studio-Qualität.

Dass der DLC primär über Steam vertrieben wird, folgt der üblichen Distributionslogik für digitale Soundtracks, die auf Konsolen-Storefronts oft schwerfälliger zu handhaben sind. Dennoch ist das Angebot ein echter Fan-Service von Pearl Abyss. Indem der Soundtrack kostenlos und losgelöst vom Spielbesitz angeboten wird, erreicht er auch die PS5- und Xbox-Besitzer, die ihre Musik ohnehin oft über externe Geräte oder den PC streamen.

Im Vergleich zu Titeln wie „Elden Ring“, bei denen der Soundtrack oft hinter teuren Deluxe-Editionen verschlossen bleibt, setzt Pearl Abyss hier auf maximale Reichweite. Es festigt die Markenpräsenz von Crimson Desert auch außerhalb der aktiven Spielzeit auf der Couch.