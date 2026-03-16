Crimson Desert: PR-Lead verteidigt fehlendes Konsolen-Gameplay

Drei Tage vor dem Launch von „Crimson Desert“ brennt die Hütte. Während wir alle auf echtes Gameplay von der Basis-PS5 und der Xbox Series S|X warten, wehrt sich Pearl Abyss gegen die wachsende Kritik an ihrer Marketing-Strategie – und macht die Sache damit nicht unbedingt besser.

PR-Lead Will Powers hat sich jetzt direkt zu den Vorwürfen geäußert und versucht, die Wogen zu glätten. Seine Ansage: Das Video-Team ruhe sich nun aus, man habe schließlich Gameplay auf allen drei Plattformen gezeigt und alle Specs veröffentlicht.

Doch genau hier liegt der Hund begraben. Die Community lässt sich nicht so leicht abspeisen, denn faktisch stammt das bisherige Material fast ausschließlich vom PC oder der PS5 Pro. Echtes, ungeschöntes Material von den Standard-Konsolen? Absolute Fehlanzeige. Diese vage Verteidigung wirkt auf viele Fans eher wie ein Ablenkungsmanöver als wie eine echte Aufklärung.

Rote Flaggen und der Denuvo-Faktor

Die Skepsis in den sozialen Medien wächst stündlich, besonders weil Pearl Abyss erst vor wenigen Tagen auch noch die Integration von Denuvo bestätigt hat. Dass es für die Basis-Konsolen vor dem Release am 19. März keine Presse-Berichterstattung geben wird, erinnert viele schmerzlich an vergangene Release-Debakel.

Wenn ein Studio behauptet, genug gezeigt zu haben, während die wichtigste Hardware-Basis der Spieler komplett ignoriert wird, ist das ein gewaltiges Warnsignal. Trotz der starken Vorverkaufszahlen auf Steam und Amazon bleibt ein fader Beigeschmack: Warum darf das Video-Team „ruhen“, wenn die wichtigste Frage der Konsoleros noch völlig offen ist?

Let them talk. We released specs on all platforms, and gameplay on three platforms. Let our video team rest. — Will Powers (@WillJPowers) March 16, 2026

Vertrauen auf der Kippe

Die defensive Haltung der PR ist für viele das größte Warnsignal überhaupt. Wenn alles sauber laufen würde, könnte man einfach einen 5-Minuten-Clip von der Xbox Series S hochladen und die Diskussion beenden. Dass man stattdessen auf „veröffentlichte Specs“ verweist, lässt die Alarmglocken schrillen. „Crimson Desert“ sieht fantastisch aus, aber ohne Beweis für die Konsolenperformance bleibt der Kauf zum Release ein echtes Glücksspiel.

Reicht euch die Aussage, dass die Specs bekannt sind, oder ist das Fehlen von Standard-Konsolen-Footage für euch ein Grund, die Bestellung zu stornieren?