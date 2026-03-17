Crimson Desert auf Basis-PS5: Gameplay-Check entkräftet Technik-Sorgen

Zwei Tage vor dem weltweiten Launch am 19. März hat Entwickler Pearl Abyss erstmals direktes Gameplay von „Crimson Desert“ auf der Basis-PS5 gezeigt. Die präsentierten Szenen entkräften vorläufig die Befürchtungen über technische Defizite der Konsolenversion.

Die Demonstration erfolgte im Rahmen des japanischen „PLAY! PLAY! PLAY!“-Formats. Trotz einer limitierten Bitrate des Streams lässt sich die technische Umsetzung bewerten: Das Bildmaterial wirkt weitgehend sauber. Entscheidender ist jedoch die Performance beim Traversieren der Spielwelt und in den Kämpfen.

Hier zeigt der Titel einen flüssigen Spielablauf ohne auffällige Frame-Pacing-Probleme. Damit distanziert sich das Spiel von Vergleichen mit technisch mangelhaften Veröffentlichungen vergangener Jahre auf älteren Hardware-Generationen.

BlackSpace Engine vs. Unreal Engine 5

Das Gezeigte stützt Berichte über die hauseigene BlackSpace Engine. Während ehemalige Entwickler behaupten, die Technik hebe sich deutlich von standardisierten Unreal Engine 5-Produktionen ab, beweist das Bildmaterial zumindest eine solide Optimierung für die Standard-PS5. Dies geschieht wohlgemerkt ohne die Unterstützung von PSSR 2, die exklusiv der PS5 Pro vorbehalten bleibt, um die Bildqualität dort weiter anzuheben.

Inhalte und Spoiler-Warnung

Das gezeigte Material deckt sich größtenteils mit bekannten Vorab-Informationen, enthält jedoch gegen Ende Sequenzen eines bisher unangekündigten Bossgegners. Parallel zum offiziellen Stream starteten diverse Content-Creator-Übertragungen, die jedoch aufgrund ihres Promotion-Charakters für eine objektive technische Einordnung nur bedingt herangezogen werden können.

„Crimson Desert“ erscheint am 19. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die ersten PS5-Szenen bescheinigen der Basis-Konsole eine stabile Performance. Wer maximale Bildqualität sucht, wird auf die PS5 Pro-Features oder entsprechende PC-Hardware angewiesen sein, doch die technische Grundsubstanz auf der Standard-Hardware ist gegeben.