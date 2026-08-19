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Crimson Desert: Setzt die erste Erweiterung voll auf Piraterie und Seekämpfe?

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Hinweise in Crimson Desert deuten auf ein Maritim-Setting im ersten DLC hin. Alle Infos zu den Map-Änderungen und den Gerüchten um Seekämpfe.

Crimson Desert Pirate Dlc

Subtile Map-Änderungen in „Crimson Desert“ deuten auf ein echtes Maritim-Setting für das kommende DLC hin. Neue Inseln, überarbeitete Küsten und verbesserte Unterwasserareale heizen die Gerüchteküche ordentlich an.

Pearl Abyss bereitet die Map von Pywel im Hintergrund offensichtlich auf etwas Großes vor. Der Youtuber NANGPLE hat nach aktuellen Patches fundamentale Änderungen an den Grenzen der Spielwelt entdeckt. Blaue Unterwasseralgen, weiße Sandstrände und überarbeitete Küstengebiete tauchen plötzlich an Stellen auf, die bisher eher stiefmütterlich behandelt wurden.

Besonders spannend wird es jenseits des bisher begehbaren Terrains. Im Süden wurde eine bisher ungenutzte Insel fein geschliffen, während im Osten plötzlich ein komplett untergetauchtes Eiland im Wasser zu erkennen ist. Auch die See nördlich der Wüste wurde überarbeitet und bietet nun eine viel klarere Sicht in die Tiefe.

Warum uns das als Spieler brennend interessieren sollte

Pearl Abyss hat letzte Woche offiziell bestätigt, dass der erste Story-DLC noch für 2026 geplant ist. Das Studio hält sich mit Details zwar bedeckt, aber diese gezielten Karten-Updates passieren nicht ohne Grund. Ein Fokus auf Seefahrt, eigene Schiffe oder gar vollwertige Seekämpfe im Stil von Black Flag würde die Gameplay-Mechaniken völlig auf den Kopf stellen.

Wer das Hauptspiel zockt, weiß genau: Das Entwicklerteam scheut sich nicht vor abgedrehten Experimenten. Wer Flipper-Aktivitäten in ein High-Fantasy-Open-World-RPG baut, schickt uns im DLC ohne mit der Wimper zu zucken, als Piratenkapitän auf den Ozean. Es wäre der nächste logische Schritt für ein ohnehin extrem ambitioniertes Spiel.

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Ein Maritim-DLC wirkt im ersten Moment unerwartet, passt aber perfekt zur unkonventionellen Designphilosophie des Spiels. Sollten wir hier wirklich eigene Schiffe steuern, Inseln erkunden und Unterwasser-Ruinen erforschen können, steht uns ein gewaltiges Inhalts-Paket bevor. Die Vorzeichen stehen extrem gut. Punkt.

Setzt Pearl Abyss für dich auf das richtige Pferd mit Seekämpfen und Insel-Erkundung, oder wünschst du dir lieber eine Erweiterung auf dem Festland?

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VIA:Wccftech
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