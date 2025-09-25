Crimson Desert startet im März 2026 – ein neuer Open-World-Hoffnungsträger

Pearl Abyss hat endlich den offiziellen Veröffentlichungstermin für Crimson Desert bekannt gegeben: Das Open-World-Action-Adventure erscheint am 19. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Nach Jahren der Vorfreude können Spieler nun den Termin rot im Kalender markieren, und sich gleichzeitig auf ein Abenteuer vorbereiten, das visuell wie erzählerisch einiges verspricht.

Die Welt von Pywel erwacht

Crimson Desert entführt euch in das riesige und gefährliche Kontinent Pywel. Die Geschichte dreht sich um Kliff und den Untergang seines Clans, der Greymanes. Nach einem brutalen Überfall durch die rivalisierenden Black Bears ist nichts mehr, wie es war: Viele Greymanes sind tot oder verstreut. Eure Aufgabe ist es, Kliff auf seinem Weg zu begleiten, den Clan wieder aufzubauen und verlorene Ehre zurückzuerobern.

Spieler erwarten intensive Kämpfe gegen Menschen und Monster, lohnenswerte Loot-Fundstücke und ein narratives Abenteuer, das über die klassischen Open-World-Muster hinausgeht. Pearl Abyss setzt dabei auf moderne Grafiktechnologien, um Pywel in seiner ganzen Pracht zum Leben zu erwecken – ein Faktor, der besonders auf Next-Gen-Konsolen für Immersion sorgen dürfte.

Editionen für jede Art von Fan

Der Entwickler setzt stark auf Collector’s-, Deluxe- und Standard-Editionen. Das Highlight ist zweifellos die Collector’s Edition mit einer 17-Zoll-Diorama von Kliff und Golden Star, einem hochwertigen Greymane-Broschenpin und einer Stoffkarte von Pywel. Die Deluxe-Edition bietet unter anderem SteelBook, Kartenmaterial, Sammelkarten und diverse kosmetische DLCs. Vorbesteller sichern sich zusätzlich den Khaled Shield, während PS5-Spieler exklusiv das Grotevant Plate Set erhalten.

Preise bewegen sich zwischen 69,99 $ für die Standard-Version, 89,99 $ für Deluxe und 279,99 $ für die Collector’s Edition. Wer früh zuschlägt, bekommt nicht nur kosmetische Boni, sondern auch die Chance, das Spiel von Anfang an mit einem strategischen Vorteil anzugehen, ohne dabei unfair zu sein.

Die Collector’s Edition von Crimson Desert beeindruckt mit einer 17-Zoll-Diorama von Kliff und Golden Star sowie exklusiven Sammlerstücken.

Crimson Desert hat das Potenzial, sich im Open-World-Genre zu behaupten, weil es klassische Elemente mit einer klaren Story verbindet, die emotional greifbar ist. Die Kombination aus epischer Landschaft, taktischem Kampf und personalisiertem Fortschritt könnte gerade Fans von storylastigen Action-Adventures überzeugen. Die Frage bleibt: Kann Pearl Abyss die Balance zwischen narrativem Anspruch und offenem Gameplay halten, ohne dass sich Spieler in der Welt verlieren?

Für alle, die von großen, lebendigen Welten fasziniert sind, ist der März 2026 ein Datum, das man nicht verpassen sollte.