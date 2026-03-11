Crimson Desert: Umfassender Performance-Check zum Launch angekündigt

Pearl Abyss verzichtet bei „Crimson Desert“ auf eigene Performance-Versprechen für die Konsolenfassungen und übergibt die technische Beweisführung stattdessen an die Experten von Digital Foundry. Damit reagiert das Studio auf die Skepsis der Community bezüglich der Hardware-Anforderungen des ambitionierten Action-RPGs.

Die Entscheidung der Entwickler ist ungewöhnlich transparent. Anstatt eigene Daten zu Bildraten oder Auflösungen als Marketinginstrument zu nutzen, schickt Pearl Abyss das Spiel direkt an Digital Foundry. Die Begründung des Studios: Man gehe davon aus, dass die Spieler internen Performance-Zusagen ohnehin keinen Glauben schenken würden. Die Analyse soll zum Launch erscheinen und alle Plattformen – PC, PlayStation und Xbox – abdecken, um technische Klarheit zu schaffen.

Fokus auf die PS5 Pro und Basis-Konsolen

Besonderes Augenmerk bei Crimson Desert liegt auf der PS5 Pro. Laut offiziellen Informationen visiert das System mittels PSSR 2-Upscaling 60 FPS bei aktivierten Ultra-Raytracing-Einstellungen an. Die interne Auflösung liegt dabei bei 1080p, soll aber durch Sonys neueste Version ein sauberes 4K-Bild liefern.

Die Basis-PS5 wird voraussichtlich ebenfalls einen 60-FPS-Modus bieten, allerdings bei 1080p und reduzierten Raytracing-Details. Für Nutzer, die eine höhere Bildqualität bevorzugen, sind auf allen Plattformen 30-FPS-Optionen mit entsprechend höherer nativer Auflösung geplant.

Erste Eindrücke von der Hardware-Front

Bisheriges Bildmaterial zu Crimson Desert stammte fast ausschließlich vom PC. Erste Hands-on-Berichte von Demo-Versionen, die auf AMD-Systemen im Ultra-Wide-Setup liefen, beschreiben das Spielergebnis zwar als äußerst flüssig, lassen aber keine direkten Rückschlüsse auf die finale Optimierung der Konsolen-Builds zu. Die Einbindung von Digital Foundry vor dem Release deutet jedoch darauf hin, dass Pearl Abyss Vertrauen in die eigene technische Umsetzung hat.

Die Verfügbarkeit einer unabhängigen Analyse zum Launch ist für potenzielle Käufer ein massiver Vorteil. Wer unsicher ist, ob die Basis-Konsolen die Hardware-Last tragen, sollte den Digital-Foundry-Bericht abwarten. Die technischen Eckdaten (PSSR 2 bei der PS5 Pro, 1080p-Basis bei der PS5) zeigen, dass das Spiel hohe Anforderungen an die Hardware stellt.