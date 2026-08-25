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Crimson Desert Update 2.00.00: Deutsche Synchro & Skill-System in den Patch-Notes bestätigt

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Pearl Abyss veröffentlicht das kostenlose Update Crimson Desert Enhanced mit deutscher Sprachausgabe, neuem Skill-System und 8 Fertigkeiten für Kliff.

Crimson Desert 20

Pearl Abyss rolled das Update 2.00.00 für „Crimson Desert“ aus und spendiert dem Action-RPG mit der Enhanced-Version ein komplettes Overhaul der Story-Struktur sowie ein individuell zurücksetzbares Skill-System.

Die südkoreanischen Entwickler von Pearl Abyss stellen mit Version 2.00.00 ein massives, kostenloses Update für „Crimson Desert Enhanced“ bereit. Der Patch steht ab sofort auf Steam (PC und Mac) bereit und wird für die Konsolen ausgerollt. Wer das Hauptspiel besitzt, zahlt keinen Cent. Neueinsteiger erhalten zusätzlich einen zeitlich begrenzten Preisnachlass von 20 Prozent auf allen Plattformen.

Narrativer Feinschliff und deutsche Sprachausgabe

Pearl Abyss greift bei der Haupterzählung rund um Kliff und die Graumähnen tiefer ein als gewohnt. Das Update erweitert den Einstieg und die Quests um neue Cutscenes sowie zusätzlichen Kontext zu den Bossgegnern in der Spielwelt Pywel. Neue Lore-Fragmente, Memory-Schnipsel und Dialogzeilen sollen den roten Faden festigen.

Der größte Hebel für den hiesigen Markt liegt jedoch in der Lokalisierung. Pearl Abyss liefert mit Patch 2.00.00 erstmals eine vollständige deutsche Sprachausgabe nach. Ebenfalls neu eingetroffen sind Synchronfassungen auf Französisch, Spanisch, Japanisch und Brasilianisch-Portugiesisch sowie arabische Bildschirmtexte.

Die Abgrund-Verbindung: Das Skill-System im Detail

Mit der Einführung der Ressource Abyss Link überarbeitet der Entwickler die Progressionsmechanik grundlegend. Das bisher starr gehaltene Skill-System verlor an Flexibilität, wenn Spieler Punkte falsch verteilten.

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  • Ressourcen-Verteilung: Werden mit Abyss-Artefakten Fertigkeiten erlernt, generiert das Spiel nun eine äquivalente Menge an Abyss Links für andere spielbare Charaktere.
  • Individueller Reset: Der Fortschritt lässt sich ab sofort pro Spielfigur einzeln zurücksetzen. Zuvor war nur ein kompletter Reset aller Charaktere möglich. Zurückgesetzte Abyss Links werden der jeweiligen Figur gutgeschrieben.
  • Ersteinrichtung: Durch den Systemwechsel setzt das Spiel beim ersten Start nach dem Update sämtliche bisherigen Fertigkeiten zurück. Artefakte und Ressourcen werden vollständig zurückerstattet.
  • Neues Spiel Plus: Nach dem Abschluss aller Hauptquests lassen sich gebunkerte Abyss Links sowie Währungen in einen neuen Spielstand übertragen.
  • Neue Manöver: Kliff erhält im Laufe der Hauptstory acht komplett neue Skills.

Flug-Steuerung und Kampf-Anpassungen

Neben den großen Systemen greift der Patch ins Balancing und die Steuerung ein. Die Flugeinheiten lassen sich in den Optionen nun von der automatischen Kamerasteuerung trennen und auf ein manuelles Setup umstellen. Damit reagieren Flugtiere auf direkte Höhen- und Richtungsbefehle, ohne dass die Kamera das Momentum erzwingt.

Im Kampf belohnt die Quest Unerwartetes Geschenk Kliff jetzt mit dem Doppelsprung. Zudem wurde der Schaden auf Begleiter reduziert und die gegnerische Phase beim Bosskampf gegen Golden Star in mehrere Abschnitte unterteilt.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Der Fehler bei der Kilnden-Werkstatt, der das Craften verhinderte, sowie das geblockte Axiom Force in Sicherheitszonen sind zwar behoben, doch Pearl Abyss führt weiterhin ungelöste Probleme auf der offiziellen Bekanntmachungsseite auf. Hier wird ein Hotfix folgen müssen.

Version 2.00.00 zeigt, wo Pearl Abyss nach dem Release im März nachbessern musste. Die deutsche Sprachausgabe schließt eine eklatante Lücke im westlichen Markt, während der individuelle Skill-Reset längst überfälligen Komfort liefert. Das Abyss-Link-System entlastet das Grind-Potenzial für Sekundärcharaktere spürbar. Wer Crimson Desert bisher wegen unrunder Progression liegen ließ, bekommt jetzt die handwerklich sauberere Fassung geliefert.

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Rob Crazysettler
25. August 2026 21:44

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