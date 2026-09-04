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Crimson Desert Update 2.01.00 liefert Zehnfach-Bonus für Lager-Spenden

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Crimson Desert Patch 2.01.00 behebt Quest-Blocker bei Pearl Abyss’ Open-World-Titel, verbessert das Wetter-Rendering und erhöht Lager-Spenden um das 10-fache.

Crimson Desert 20

Entwickler Pearl Abyss hat Patch 2.01.00 für „Crimson Desert“ auf PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Das Update korrigiert fehlerhafte Quest-Routinen, korrigiert Grafikrauschen bei Regen und überarbeitet die Lager-Maniak-Ökonomie massiv.

Lager-Wirtschaft neu skaliert

Pearl Abyss schraubt im aktuellen Patch massiv an der internen Spielökonomie. Die Ausbeute an Lager-Kapital durch Spenden von Silber wurde verzehnfacht. Wer Ressourcen im Greymane-Camp abliefert, erzielt ab sofort die zehnfache Wirkung auf dem Konto der Fraktion.

Gleichzeitig korrigiert der Patch eine fehlerhafte Ressourcen-Anzeige, bei der benötigte Abgaben im Interface niedriger dargestellt wurden als tatsächlich abgefragt. Als neues Feature kommt die Diplomatiesystem-Erweiterung „Goldbarren-Investition“ als Entsendungs-Mission hinzu.

Skript-Fehler bei Haupt- und Nebenquests beseitigt

Ablaufblocker gehörten seit Release zu den Schwachstellen im Open-World-Prozess. Patch 2.01.00 löst den bekannten Fehler in der Quest „Der verfluchte Ritter“, die sich nach Abschluss sämtlicher Unteraufgaben nicht ordnungsgemäß beendete. Auch Mechaniken bei Reit-Quests erhielten Anpassungen: Startet der Spieler eine Reit-Prüfung neu, setzt das System nun zwingend die Trefferpunkte des Pferdes vollständig zurück.

Im Kampf wurden mehrere Eingabe- und Abfragefehler korrigiert. Die Fähigkeit „Hinterhalt“ wird nicht mehr auf unbeabsichtigte Ziele angewendet, und der aufgeladene Schuss mit der Musketen-Waffe funktioniert jetzt wie vorgesehen. Der Fehler, bei dem Charaktere bei der Aktivierung der Fähigkeit „Bodeneinschlag“ im seichten Wasser einfroren, ist behoben.

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Auf grafischer Seite reduziert Pearl Abyss das auffällige Bildrauschen bei Regenwetter und auf Pfützenoberflächen. Ein Performance-Einbruch beim Platzieren von Außenmöbeln nahe Zäunen wurde ebenfalls beseitigt.

Patch 2.01.00 beseitigt kritische Fortschrittssperren und balanciert die Grinding-Mechanik der Lager-Spenden grundlegend um. Der dramatisch erhöhte Wert von Silber sparte den Spielern reine Spielzeit. Die Grafikkorrekturen verbessern die Bildstabilität bei dynamischen Wettereffekten spürbar.

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