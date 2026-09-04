Crimson Desert Update 2.01.00 liefert Zehnfach-Bonus für Lager-Spenden

Entwickler Pearl Abyss hat Patch 2.01.00 für „Crimson Desert“ auf PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Das Update korrigiert fehlerhafte Quest-Routinen, korrigiert Grafikrauschen bei Regen und überarbeitet die Lager-Maniak-Ökonomie massiv.

Lager-Wirtschaft neu skaliert

Pearl Abyss schraubt im aktuellen Patch massiv an der internen Spielökonomie. Die Ausbeute an Lager-Kapital durch Spenden von Silber wurde verzehnfacht. Wer Ressourcen im Greymane-Camp abliefert, erzielt ab sofort die zehnfache Wirkung auf dem Konto der Fraktion.

Gleichzeitig korrigiert der Patch eine fehlerhafte Ressourcen-Anzeige, bei der benötigte Abgaben im Interface niedriger dargestellt wurden als tatsächlich abgefragt. Als neues Feature kommt die Diplomatiesystem-Erweiterung „Goldbarren-Investition“ als Entsendungs-Mission hinzu.

Skript-Fehler bei Haupt- und Nebenquests beseitigt

Ablaufblocker gehörten seit Release zu den Schwachstellen im Open-World-Prozess. Patch 2.01.00 löst den bekannten Fehler in der Quest „Der verfluchte Ritter“, die sich nach Abschluss sämtlicher Unteraufgaben nicht ordnungsgemäß beendete. Auch Mechaniken bei Reit-Quests erhielten Anpassungen: Startet der Spieler eine Reit-Prüfung neu, setzt das System nun zwingend die Trefferpunkte des Pferdes vollständig zurück.

Im Kampf wurden mehrere Eingabe- und Abfragefehler korrigiert. Die Fähigkeit „Hinterhalt“ wird nicht mehr auf unbeabsichtigte Ziele angewendet, und der aufgeladene Schuss mit der Musketen-Waffe funktioniert jetzt wie vorgesehen. Der Fehler, bei dem Charaktere bei der Aktivierung der Fähigkeit „Bodeneinschlag“ im seichten Wasser einfroren, ist behoben.

Auf grafischer Seite reduziert Pearl Abyss das auffällige Bildrauschen bei Regenwetter und auf Pfützenoberflächen. Ein Performance-Einbruch beim Platzieren von Außenmöbeln nahe Zäunen wurde ebenfalls beseitigt.

Patch 2.01.00 beseitigt kritische Fortschrittssperren und balanciert die Grinding-Mechanik der Lager-Spenden grundlegend um. Der dramatisch erhöhte Wert von Silber sparte den Spielern reine Spielzeit. Die Grafikkorrekturen verbessern die Bildstabilität bei dynamischen Wettereffekten spürbar.