Crimson Desert: Vom Launch-Desaster zum GOTY-Kandidaten 2026

Pearl Abyss hat das fast Unmögliche geschafft und „Crimson Desert“ nach einem technisch schwachen Start durch gezielte Updates zum aktuell zweitbesten User-Rated-Game des Jahres auf Metacritic gemacht. Dieser massive Umschwung in der Community-Wahrnehmung rückt das Action-RPG nun sogar in den Fokus für die kommenden „Game of the Year“-Nominierungen.
„Crimson Desert“ steht auf Metacritic aktuell bei einem User-Score von 8,8, womit es sich nur noch hinter „Resident Evil Requiem“ einreihen muss. Wer den Release-Zeitraum verfolgt hat, weiß, dass das alles andere als selbstverständlich ist.
Zum Launch hagelte es Kritik, die Wertungen waren zeitweise alles andere als berauschend und Pearl Abyss wurde vor allem für die technische Instabilität und fragwürdige Design-Entscheidungen abgestraft.
Warum die Stimmung ins Positive gekippt ist
Der Erfolg von „Crimson Desert“ ist kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat einer konsequenten Fehlerkorrektur an den spielerischen Kernmechaniken. Auch bei der umstrittenen Nutzung von generativer KI bewiesen die Entwickler Rückgrat, indem sie kritisierte Assets durch handgefertigte Designs ersetzten – ein Schritt, der in der Community für massiven Respekt sorgte und die Wende beim User-Score einleitete. Zusammen mit den umfassenden Performance-Updates wurden so die technischen Mängel, die den ursprünglichen Kritikerspiegel noch auf 77 drückten, weitestgehend ausgemerzt, was den aktuellen Höhenflug des RPGs erst möglich gemacht hat.
Was das für die Zukunft bedeutet
Der finanzielle Erfolg gibt den Entwicklern recht: Die Aktie von Pearl Abyss ist deutlich gestiegen. Das Studio plant nun bereits DLC-Erweiterungen und – besonders spannend – einen möglichen Multiplayer-Modus. Letzteres ist fast schon eine Rückkehr zu den Wurzeln, da „Crimson Desert“ ursprünglich als MMO geplant war, bevor es zum Singleplayer-RPG umfunktioniert wurde.
Die Entwicklung ist beeindruckend, aber man muss realistisch bleiben. Während die Community das Spiel feiert, bleibt die Lücke zwischen Presse (77) und Spielern (8,8) groß. Das liegt vor allem daran, dass die Story im Kern immer noch Schwächen aufweist, die auch ein Patch nicht wegzaubern kann.
Dennoch: Im Hinblick auf Kampfsystem und Welt-Design ist „Crimson Desert“ aktuell einer der stärksten Titel des Jahres. Ob es für den GOTY-Thron reicht, hängt stark davon ab, ob Schwergewichte wie „GTA 6“ noch im laufenden Wertungszeitraum voll einschlagen oder auf 2027 rutschen. Der Stichtag für die Qualifizierung könnte denkbar knapp ausfallen.
Was meint ihr: Reichen die Updates aus, um die Story-Schwächen zu ignorieren, oder ist der aktuelle Metacritic-Hype etwas übertrieben?
Es ist nicht mein erstes Rodeo 😀
Ich bete dass Duskbloods von den Gaming Journos „“nur“ mit einem 80er Score beehrt wird, weil dann ich weiß, dass Spiel wird der absolute Kracher sein.
Crimson Desert war kein Launch Desaster, die Gaming Journalisten sind leider mittlerweile einfach Kacke und das eigentliche Problem und Disaster.
( Playfront euch nehme ich raus, aber ich glaube ihr seit auch nicht im metacritic club). Anfang der 2000er bis ps4 era waren IGN, gamespot, 4P etc Orte, wo du als Gamer sehr gut aufgehoben warst, die Tests und Empfehlungen der Knaller. Heute Trash. Nix anderes Trash.
Crimson Desert ist ein absolutes Meisterwerk, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, dass soviel und zugleich soviel richtig macht.
Mittlerweile sind wir mit Crimson Desert innerhalb nicht einmal zwei Wochen nach Release auf einen Metascore von 8,8 & bei Playstation auf über 4,2 geklettert, was initial wie wir wissen völlig anders gewesen ist, weil spät erhaltene Review Codes oder weil sich ganz bestimmte Institutionen, die sich den Gaming Journalismus anmaßen, nicht genug mit dem Game auseinandergesetzt haben, bevor sie ihre Wertung auf die Gamingwelt loslassen. Sicher war diese Kritik teilweise nicht unberechtigt, auch heute & in den kommenden Monaten wird der Titel seine Schwierigkeiten haben, doch er macht auf der selben Seite konsequent so viele Dinge richtig und diese überwiegen negative Aspekte, bei weitem.
Für das, was es ist & dafür, wie Pearl Abyss damit sowie mit ihrer Community & veräußerter Kritik umgehen, genießt Crimson Desert Alleinstellungsmerkmal. Allein dafür ist man es sich schuldig, wie ich selbst erlebt habe, einen ausführlichen Blick „zu riskieren“.
Es ist ein Masterpiece In The Making & ganz sicher mein persönliches Game of the Year 2026, besser wird es in diesem Jahr für mich nicht mehr.
. . . und das ist nicht verhandelbar.