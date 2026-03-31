Crimson Desert: Vom Launch-Desaster zum GOTY-Kandidaten 2026

Pearl Abyss hat das fast Unmögliche geschafft und „Crimson Desert“ nach einem technisch schwachen Start durch gezielte Updates zum aktuell zweitbesten User-Rated-Game des Jahres auf Metacritic gemacht. Dieser massive Umschwung in der Community-Wahrnehmung rückt das Action-RPG nun sogar in den Fokus für die kommenden „Game of the Year“-Nominierungen.

„Crimson Desert“ steht auf Metacritic aktuell bei einem User-Score von 8,8, womit es sich nur noch hinter „Resident Evil Requiem“ einreihen muss. Wer den Release-Zeitraum verfolgt hat, weiß, dass das alles andere als selbstverständlich ist.

Zum Launch hagelte es Kritik, die Wertungen waren zeitweise alles andere als berauschend und Pearl Abyss wurde vor allem für die technische Instabilität und fragwürdige Design-Entscheidungen abgestraft.

Warum die Stimmung ins Positive gekippt ist

Der Erfolg von „Crimson Desert“ ist kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat einer konsequenten Fehlerkorrektur an den spielerischen Kernmechaniken. Auch bei der umstrittenen Nutzung von generativer KI bewiesen die Entwickler Rückgrat, indem sie kritisierte Assets durch handgefertigte Designs ersetzten – ein Schritt, der in der Community für massiven Respekt sorgte und die Wende beim User-Score einleitete. Zusammen mit den umfassenden Performance-Updates wurden so die technischen Mängel, die den ursprünglichen Kritikerspiegel noch auf 77 drückten, weitestgehend ausgemerzt, was den aktuellen Höhenflug des RPGs erst möglich gemacht hat.

Was das für die Zukunft bedeutet

Der finanzielle Erfolg gibt den Entwicklern recht: Die Aktie von Pearl Abyss ist deutlich gestiegen. Das Studio plant nun bereits DLC-Erweiterungen und – besonders spannend – einen möglichen Multiplayer-Modus. Letzteres ist fast schon eine Rückkehr zu den Wurzeln, da „Crimson Desert“ ursprünglich als MMO geplant war, bevor es zum Singleplayer-RPG umfunktioniert wurde.

Die Entwicklung ist beeindruckend, aber man muss realistisch bleiben. Während die Community das Spiel feiert, bleibt die Lücke zwischen Presse (77) und Spielern (8,8) groß. Das liegt vor allem daran, dass die Story im Kern immer noch Schwächen aufweist, die auch ein Patch nicht wegzaubern kann.

Dennoch: Im Hinblick auf Kampfsystem und Welt-Design ist „Crimson Desert“ aktuell einer der stärksten Titel des Jahres. Ob es für den GOTY-Thron reicht, hängt stark davon ab, ob Schwergewichte wie „GTA 6“ noch im laufenden Wertungszeitraum voll einschlagen oder auf 2027 rutschen. Der Stichtag für die Qualifizierung könnte denkbar knapp ausfallen.

Was meint ihr: Reichen die Updates aus, um die Story-Schwächen zu ignorieren, oder ist der aktuelle Metacritic-Hype etwas übertrieben?