Crimson Desert: Warum das Schweigen zur Konsolen-Performance kein Warnsignal ist

Pearl Abyss plant die Veröffentlichung von „Crimson Desert“ für den 19. März. Während bisher fast ausschließlich PC-Material auf Ultra-Einstellungen kursiert, liefert eine Einschätzung von Digital Foundry nun technische Gründe für die Zuversicht bei den Konsolen-Versionen.

Die Sorge vieler Spieler, das Fehlen von ausführlichem Konsolen-Material deute auf ein technisches Debakel wie bei „Cyberpunk 2077“ hin, wird durch das aktuelle Vorgehen der Entwickler entkräftet. Pearl Abyss hat Digital Foundry bereits vorab kontaktiert, um zum Launch eine vollständige Performance-Analyse über alle Plattformen hinweg zu ermöglichen.

Dieses Maß an Offenheit ist im Vergleich zu anderen Studios in der heißen Phase vor dem Release ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass die Entwickler Vertrauen in ihre hauseigene Engine haben. Digital Foundry teilt hierzu beruhigende Aussichten.

Skalierbarkeit als Schlüssel zum Erfolg

Die technischen Daten der PC-Version lassen positive Rückschlüsse auf die Konsolen zu. Auf einer Radeon 7900 XTX läuft der Titel in nativen 4K bei 60 FPS auf Ultra-Settings. Da Konsolen weder native 4K-Auflösung noch Ultra-Presets benötigen, ergibt sich ein erheblicher Spielraum für Optimierungen.

Durch den Einsatz von Upscalern wie PSSR 2 auf der PS5 Pro oder FSR auf den Basis-Konsolen ist eine stabile Bildrate realistisch. Die Architektur des Spiels scheint zudem gut mit AMD-GPU-Strukturen zu harmonieren, was die Portierung auf PS5 und Xbox Series X|S begünstigt.

Fokus auf die PS5 Pro

Besonders interessant ist die Nutzung des „High CPU Frequency Mode“ der PS5 Pro. Das Spiel taktet die CPU hierbei auf bis zu 3,85 GHz hoch. Dies deutet darauf hin, dass Crimson Desert eine hohe CPU-Last erzeugt, vermutlich bedingt durch die weite, offene Spielwelt und komplexe Streaming-Systeme.

Während dies für die Basis-Konsole eine Herausforderung darstellen könnte, zeigt es, dass Pearl Abyss die spezifischen Hardware-Features nutzt, um die Performance-Ziele zu erreichen. Bisher gezeigtes PS5 Pro-Material aus dem September lief bereits mit ungedeckeltem Framerate-Modus, wobei Schwankungen zwischen 30 und 60 FPS auftraten – ein typisches Bild für die Optimierungsphase kurz vor dem Gold-Status.

Crimson Desert erscheint am 19. März für PC, PlayStation 5 (inkl. Pro-Support) und Xbox Series. Die technische Basis auf dem PC ist skalierbar genug, um mittels PSSR 2 und FSR auf Konsolen ordentliche Ergebnisse zu liefern. Die größte Unbekannte bleibt womöglich die CPU-Limitierung auf den Standard-Konsolen bei angestrebten 60 FPS.