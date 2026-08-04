Crimson Moon: Gothic-Action-RPG erscheint am 1. September

Das Düster-RPG „Crimson Moon“ hat mit dem 1. September 2026 ein konkretes Release-Datum für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Entwickler ProbablyMonsters ruft für das Nephilim-Spektakel einen Einstiegspreis von knapp 20 EUR auf.

Nephilim-Schnetzeln im Koop zum Budget-Preis

Das neuste Gameplay-Material zu „Crimson Moon“ unterstreicht die souls-inspirierten Nahkämpfe und schickt uns als Halb-Engel gegen Dämonenhorden in die gefallene Stadt Gildenarch. Neben dem Solo-Pfad steht ein dynamisch skalierender Zwei-Spieler-Koop im Fokus. Das Tempo wirkt hoch. Die Animationen sitzen.

Mit einem Preis von 19,99 EUR für die Standard-Edition wagt das Studio einen aggressiven Schritt. Für zehn Dollar mehr legt die Deluxe Edition eine spätere Story-Erweiterung sowie kosmetische Rüstungen oben drauf. Ein transparenter Preis-Ansatz. Kein Vollpreis-Geflimmer.

„Crimson Moon“ verspricht schnelle Action und frischen Koop-Wind ohne zähe Grind-Längen. Ob das Gildenarch-Abenteuer im vollgepackten September bestehen kann, entscheidet der Feinschliff der Trefferfeedback-Mechaniken. Der faire Preis senkt die Einstiegshürde gewaltig.

Die Key-Features auf einen Blick

Brutale Eleganz: Gothic-Vibe trifft auf Renaissance-Architektur in der versunkenen Stadt Gildenarch.

Gothic-Vibe trifft auf Renaissance-Architektur in der versunkenen Stadt Gildenarch. Mensch-Engel-Hybrid: Als Nephilim entfesselt ihr verheerende Verwandlungen und Engelskräfte.

Als Nephilim entfesselt ihr verheerende Verwandlungen und Engelskräfte. Online-Koop für zwei: Dynamische Skalierung, geteilter Lebensbalken und gemeinsame Synergien im Kampf.

Dynamische Skalierung, geteilter Lebensbalken und gemeinsame Synergien im Kampf. Wiederspielbare Jagden: High-Risk-Missionsstruktur mit frischen Modifikatoren und permanenten Upgrades in der Kirchen-Basis.

Reicht euch ein moderater 20-Dollar-Preis als Kaufanreiz aus oder wartet ihr bei Souls-ähnlichen Koop-Titeln erst die ersten Test-Wertungen ab?