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Crimson Moon: Gothic-Action-RPG erscheint am 1. September

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Crimson Moon erscheint am 1. September für PC, PS5 und Xbox Series! Alle Infos zu Preis, Koop-Features und den Editionen gibt es hier auf einen Blick.

Crimson Moon

Das Düster-RPG „Crimson Moon“ hat mit dem 1. September 2026 ein konkretes Release-Datum für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Entwickler ProbablyMonsters ruft für das Nephilim-Spektakel einen Einstiegspreis von knapp 20 EUR auf.

Nephilim-Schnetzeln im Koop zum Budget-Preis

Das neuste Gameplay-Material zu „Crimson Moon“ unterstreicht die souls-inspirierten Nahkämpfe und schickt uns als Halb-Engel gegen Dämonenhorden in die gefallene Stadt Gildenarch. Neben dem Solo-Pfad steht ein dynamisch skalierender Zwei-Spieler-Koop im Fokus. Das Tempo wirkt hoch. Die Animationen sitzen.

Mit einem Preis von 19,99 EUR für die Standard-Edition wagt das Studio einen aggressiven Schritt. Für zehn Dollar mehr legt die Deluxe Edition eine spätere Story-Erweiterung sowie kosmetische Rüstungen oben drauf. Ein transparenter Preis-Ansatz. Kein Vollpreis-Geflimmer.

„Crimson Moon“ verspricht schnelle Action und frischen Koop-Wind ohne zähe Grind-Längen. Ob das Gildenarch-Abenteuer im vollgepackten September bestehen kann, entscheidet der Feinschliff der Trefferfeedback-Mechaniken. Der faire Preis senkt die Einstiegshürde gewaltig.

Die Key-Features auf einen Blick

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  • Brutale Eleganz: Gothic-Vibe trifft auf Renaissance-Architektur in der versunkenen Stadt Gildenarch.
  • Mensch-Engel-Hybrid: Als Nephilim entfesselt ihr verheerende Verwandlungen und Engelskräfte.
  • Online-Koop für zwei: Dynamische Skalierung, geteilter Lebensbalken und gemeinsame Synergien im Kampf.
  • Wiederspielbare Jagden: High-Risk-Missionsstruktur mit frischen Modifikatoren und permanenten Upgrades in der Kirchen-Basis.

Reicht euch ein moderater 20-Dollar-Preis als Kaufanreiz aus oder wartet ihr bei Souls-ähnlichen Koop-Titeln erst die ersten Test-Wertungen ab?

Gta Pre Order Release
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