Cris Tales – Dungeons, Charaktere und neue Story-Inhalte

Für das JRPG Cris Tales (unser Review) von Modus Games steht ein neues Update zum Download bereit, das neue Dungeons, Charaktere und Story-Inhalte mit sich bringt. Damit sorgt man für eine bessere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Mit dem heutigen Update werden zudem auch neue Features hinzugefügt, darunter der brandneue Charakter Adri, die ihre Robotertechniken gegen all jene einsetzt, die sich ihr in den Weg stellen. Mit einem neuen Dungeon erlebt man so eine brandneue Geschichte und kann ihre Fähigkeiten gegen spezielle Gegner unter Beweis stellen.

Spieler dürfen zudem ihr Können im neuen und verbesserten Kolosseum auf die Probe stellen, wo sie gegen Wellen immer stärker werdender Widersacher antreten. Dort winken nicht nur fantastische Belohnungen, sonder auch neue Herausforderung warten auf die Spieler.

Neben diesen Neuerungen fügt das Update zusätzliche Inhalte zu Cris Tales hinzu. Fans sollten sich das neue Ende einschließlich einer brandneuen Zwischensequenz auf keinen Fall entgehen lassen. Neueinsteiger dürfen sich diesen Monat zudem über hohe Rabatte für Cris Tales freuen.

Weitere Details zum Update gibt es auf der Seite von Modus Games.