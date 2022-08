Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion wird mehr als nur ein Remaster

Crisis Core konzentriert sich in erster Linie auf Zack Fair, ein junges Mitglied der Gruppe SOLDIER, der den Auftrag hat, nach dem vermissten SOLDIER Genesis Rhapsodos zu suchen. Hier erlebt der Spieler eine Story vom Krieg zwischen dem Megakonzern Shinra und dem Volk von Wutai, über die Ereignisse in Nibelheim, bevor die eigentliche Story von Final Fantasy VII startet.

Gleichzeitig möchte man aber auch mehr abliefern als das, was ein Remaster letztendlich ausmacht. Eine genaue Definition dafür findet man jedoch nicht so recht.

