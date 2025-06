Crisol: Theater of Idols – Blutiger Horrortrip durch eine verdrehte Version Spaniens

Mit Crisol: Theater of Idols wagt sich Publisher Blumhouse Games in neue Gefilde. Bekannt aus der Filmwelt, wagt sich das Studio nun unter dem Label „Blumhouse Games“ gemeinsam mit Entwickler Vermila an ein First-Person-Horror-Action-Adventure, das 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen soll. Eine genauere Eingrenzung des Release-Zeitraums steht noch aus.

Tormentosa: Schöne Insel, düstere Geheimnisse

Die Handlung führt Spieler:innen auf die fiktive Insel Tormentosa, die in einer düsteren Neuinterpretation Spaniens – genannt Hispania – angesiedelt ist. Im Mittelpunkt steht Gabriel, ein Soldat, der durch eine mysteriöse Kraft sein eigenes Blut als Waffe einsetzen kann. Das klingt nach typischem Body-Horror, wird im Spiel aber als Gameplay-Kernmechanik genutzt: Jeder Schuss kostet Lebensenergie. Ziel ist es, das Verschwinden des Sonnengottes aufzuklären – ein Plot, der deutlich religiöse Untertöne mit einer ordentlichen Portion okkulter Symbolik verbindet.

Spieler durchqueren eine halbverfallene Welt, die Folklore, Kultismus und historische Elemente miteinander vermischt. Laut Angaben der Entwickler stehen dabei nicht nur Kämpfe, sondern auch die Erkundung und das Ressourcen-Management im Fokus. Münzen dienen als Upgrade-Währung, Blut als Munition – und jede Entscheidung kann über Leben oder Tod entscheiden.

Blut als Ressource: Mehr als ein Gimmick?

Die Spielmechanik rund um das Blutsystem ist das Alleinstellungsmerkmal von Crisol: Theater of Idols. Wer sich im Kampf großzügig verteidigt, riskiert seine eigene Existenz. Das verspricht ein strategisches Vorgehen und dürfte gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden zur Belastungsprobe werden.

Wie tief das System tatsächlich greift und ob sich die Geschichte abseits der stilistisch spannenden Prämisse auch trägt, bleibt abzuwarten. Noch gibt es weder ausführliches Gameplay-Material noch Aussagen zur Spielzeit oder zur Struktur der Welt – ob also eher linear erzählt wird oder Erkundung ein Kernelement ist, ist offen.

Interessant ist der Mix aus realhistorischen und fantastischen Versatzstücken, mit dem das Spiel seine Welt auflädt. Ob das reicht, um sich im Genre zu behaupten, werden erst spätere Eindrücke zeigen.

Crisol: Theater of Idols klingt ambitioniert – sowohl erzählerisch als auch mechanisch. Wer auf düstere Horror-Adventures mit einem besonderen Twist steht, sollte das Spiel im Auge behalten.