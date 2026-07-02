Cronos: Lazarus – Erstes Gameplay zeigt brutale Action

Das erste Gameplay-Material zu „Cronos: Lazarus“ zeigt den Wandel des Fan-Favoriten Pathfinder zum bekannten Warden. Entwickler Bloober Team setzt im ersten Developer Diary „Becoming the Warden“ auf deutlich mehr Action als im Hauptspiel.

Das Prequel wirft das vorsichtige Taktieren aus „Cronos: The New Dawn“ über den Haufen. Ressourcenknappheit weicht Aggression. Anstatt jede Ecke mühsam abzusuchen, springt ihr als Pathfinder direkt in die Masse. Das Tempo zieht massiv an. Ein vollkommen neues Spielgefühl.

Teleportation und Täuschung

Zwei neue Fähigkeiten dominieren das Schlachtfeld: Teleportation und Decoy. Ihr zappt euch per Teleport blitzschnell durch die Areale oder nutzt das Klon-Abbild, um die Horden der „Orphans“ abzulenken. Kombiniert erzeugt das eine extrem dynamische Crowd Control. Dazu kommt der „Gladius“ – eine wesentlich schnellere, tödlichere Version des bekannten Dolches.

Die Story beleuchtet die emotionale, menschliche Seite des Wardens und seinen einsamen Kampf gegen das Kollektiv. Dieses schickt euch einen speziellen Gesandten auf den Hals, der bewusst für die Jagd auf den Pathfinder entwickelt wurde. Der Jäger wird selbst zum Gejagten. Es wird blutig.

Bloober Team bricht das bekannte, trägere Gameplay clever auf. Die Kombination aus Teleportation und dem aggressiven Gladius-Dolch klingt nach verdammt starkem Pacing. Wenn die Story rund um die Obsession des Wardens die emotionale Tiefe hält, erwartet uns hier ein verdammt packendes Action-Prequel.

Können die neuen Action-Mechaniken wie Teleportation die düstere Horror-Atmosphäre des Originals halten, oder verkommt das Prequel dadurch zum reinen Shooter-Einheitsbrei?