Cronos: The New Dawn – Bloober bereitet Großprojekt vor und spricht über Fortsetzung

Bloober Team hat in den letzten Jahren stetig an Reputation gewonnen. Vom atmosphärischen Silent Hill 2-Remake bis hin zu kleineren Horrorprojekten. Das Studio versteht es, Spieler in dichte, unvergessliche Welten zu ziehen. Ende dieser Woche steht mit Cronos: The New Dawn der bisher ambitionierteste Titel des polnischen Entwicklers an. Doch hinter der Veröffentlichung steckt mehr als ein einzelnes Spiel, es geht um die Zukunft von Bloober selbst.

Hollywood-Augen auf Cronos

Obwohl Bloober Team offiziell noch keine Fortsetzung plant, ist das Interesse an dem Cronos-Universum offenbar groß. Babieno berichtet von Gesprächen mit Hollywood-Studios und Streaming-Anbietern, die sich eine Adaption vorstellen könnten. Cronos könnte somit über die Spielwelt hinauswachsen. Ein Film oder eine Serie ist zwar noch reine Spekulation, doch die Basis für ein größeres Franchise ist gelegt – ein Schritt, der Bloober Team langfristig strategische Optionen eröffnet.

Parallel zur Veröffentlichung von Cronos: The New Dawn arbeitet das Studio bereits an einem neuen Großprojekt. Laut Babieno soll jeder kommende Titel größer werden als der vorherige. Der Vorteil für Bloober ist die gesammelte Erfahrung aus früheren Produktionen, die direkt in neue Projekte einfließt. Technische Lösungen, Gameplay-Ansätze und Produktionsabläufe werden optimiert weitergegeben, sodass das nächste Spiel nicht zwingend länger oder teurer zu entwickeln sein muss.

Spieler können zukünftig mit Titeln rechnen, die von der Expertise des Studios profitieren und zugleich ambitionierter sind. Bloober bleibt also auf Wachstumskurs, ohne das eigene Qualitätsversprechen zu gefährden.

Einzigartigkeit als Spielmacher

Babieno betont, dass der Fokus des Studios auf Einzigartigkeit liegt. Im überfüllten Markt der Free-to-Play- und Mainstream-Titel möchte Bloober Erlebnisse liefern, die es nur hier gibt. Atmosphärische Tiefe, komplexe Erzählstränge und ein klarer Fokus auf Horror-Genre-Erfahrung sollen das Markenzeichen bleiben.

Cronos: The New Dawn ist also nicht nur ein Spielstart, sondern ein Signal, dass Bloober Team seine Position im Genre weiter ausbaut. Gleichzeitig eröffnet das Studio Perspektiven für zukünftige Projekte, die größer, besser und möglicherweise medial breit aufgestellt sein könnten – sei es in Form von Fortsetzungen oder Adaptionen.

Ob Bloober den hohen Erwartungen gerecht wird, werden die nächsten Monate zeigen. Für Fans bleibt spannend, wie Cronos das Fundament für die kommenden Jahre legt, und ob das Studio seine Strategie, jedes neue Spiel als Schritt nach vorne zu verstehen, konsequent umsetzt. Eindrücke aus dem Spiel gibt es in meinem aktuellen Review.