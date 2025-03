Cronos: The New Dawn – Bloobers neuer Horror-Schocker zeigt sich im frischen Gameplay-Video

Bloober Team hat auf dem Event ein brandneues Gameplay-Video zu Cronos: The New Dawn enthüllt – und das sieht vielversprechend aus. Begleitet wurde das Video von einem Entwicklertagebuch, das tiefere Einblicke in das düstere Action-RPG gibt.

Das Spiel spielt in einer alternativen Version der 1980er Jahre, nach einem mysteriösen, apokalyptischen Ereignis. Als Zeitreisender kämpft ihr euch durch eine brutale Zukunft, in der euch nicht nur gefährliche Gegner erwarten, sondern auch ein knackiger Schwierigkeitsgrad à la Dark Souls. Die Kämpfe setzen auf Zerstückelungsmechaniken, die an Dead Space erinnern, jedoch mit eigener Note.

Mehr zu Waffen, Gegnern und Spielmechaniken gibt’s im vollständigen Bericht. Cronos: The New Dawn erscheint noch 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.