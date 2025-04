Cronos: The New Dawn – Brutalismus trifft Retro-Zukunft im neuen Gameplay-Trailer

Cronos: The New Dawn zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer. Reise darin durch Zeitrisse, kämpfe ums Überleben und entdecke eine Welt, in der brutaler Beton und retro-futuristische Albträume aufeinanderprallen.