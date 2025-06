Cronos: The New Dawn – Wenn sich Gegner zusammenschließen, um dich zu vernichten

Mit Cronos: The New Dawn will Entwicklerstudio Port Kronos mehr bieten als ein weiteres Survival-Spiel in postapokalyptischer Kulisse. Das erklärte Ziel: ein Kampfsystem, das Spieler zum Nachdenken zwingt – in dem jeder Fehler sofort Konsequenzen hat. Die Grundlage dafür ist ein taktisch geprägtes Design, bei dem Ressourcenmanagement, Umgebung und Gegnerverhalten eng miteinander verzahnt sind.

Eine Besonderheit dabei: das sogenannte Merge-System. Besiegte Feinde hinterlassen keine einfache Leiche, sondern einen „Treibstoff“, den andere Gegner absorbieren können – um dadurch zu mutieren und stärker zu werden. So kann aus einem schnellen Runner plötzlich ein gepanzerter Bruiser mit Fernkampfangriffen werden. Wer hier nicht aufpasst, verschafft dem Gegner ein echtes Upgrade.

Jeder Kampf eine Entscheidung – und ein Risiko

Anders als bei vielen Genrevertretern sind in Cronos: The New Dawn alle Kämpfe handgebaut. Nichts passiert zufällig, jedes Szenario ist bewusst gesetzt. Laut den Entwicklern sollen Spieler stets abwägen: Greife ich direkt an? Locke ich die Gegner in eine Falle? Nutze ich Kanister in der Umgebung oder schlage ich mich durch den Nahkampf?

Diese Entscheidungen hängen auch stark von der eigenen Spielweise ab. Defensive Spieler setzen vielleicht lieber auf Heilpacks, offensive auf zusätzliche Munition – beides entsteht aus denselben Ressourcen. Der Skilltree erlaubt außerdem individuelle Upgrades von Waffen, Anzug und Fähigkeiten.

Besonders spannend ist auch, dass es keine „richtige“ Taktik gibt. Wer gut plant, kann mit verschiedenen Strategien erfolgreich sein – oder eben brutal scheitern. Auch die Gegnerrollen sind vielfältig: Runner, Fernkämpfer, schwere Bruiser, Fallensteller – sie alle haben ihre Eigenheiten und können sich im Kampfverlauf verändern. Das bringt Dynamik, aber auch Druck, denn Zeit zum Nachdenken bleibt oft nicht.

Kein Boss-Talk, aber viel Potenzial

Über Bosskämpfe wollten die Entwickler noch nicht sprechen – mit einem Schmunzeln wurde das Thema abgewürgt. Aber klar ist: Kronos: The New Dawn will mehr sein als ein lineares Horror-Spiel. Auch Zeitsprünge und Upgrade-Systeme spielen eine Rolle, genau wie ein Scanner, der den Gesundheitsstatus von Gegnern sichtbar macht.

Aktuell gibt es noch keinen Releasetermin, aber das gezeigte Material macht neugierig. Besonders das Merge-System hebt Kronos vom Genre-Einheitsbrei ab. Ob es am Ende auch spielerisch überzeugt, muss sich noch zeigen – aber das Konzept ist vielversprechend.