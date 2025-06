Cronos: The New Dawn zeigt neuen Gameplay-Trailer mit düsterer Note

Bloober Team hat auf den Xbox Games Showcase direkt einen weiteren Gameplay-Trailer zu Cronos: The New Dawn nachgelegt. Darin sieht man den „Traveler“, wie er sich durch eine verlassene Umgebung bewegt – bis ein „Orphan“ plötzlich angreift. Die Gegner lassen sich aber nicht alle so leicht ausschalten.

In einem alten Technikladen wird’s ernster: Ein größerer Orphan steckt Treffer weg, mutiert und verschmilzt mit einer Leiche – was künftig wohl häufiger vorkommt. Ziel scheint es zu sein, diese Fusionen möglichst früh zu verhindern.

Cronos: The New Dawn erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X|S und PC. Storyseitig geht es um Zeitreisen und das Extrahieren der „Essenz“ wichtiger Personen. Inspirationen wie Resident Evil und Dead Space sind laut Entwicklern bewusst gewählt.