Crucial P310 M.2 SSD für PS5 – Die perfekte Balance aus Geschwindigkeit und Preis

Wenn es darum geht, das volle Potenzial der PlayStation 5 auszuschöpfen, kommt man irgendwann nicht um eine zusätzliche SSD herum. Denn die interne Speichererweiterung ist längst kein Luxus mehr, aber irgendwann ein Muss. Die Crucial P310 M.2 SSD ist in dieser Hinsicht eine der interessantesten Optionen auf dem Markt, besonders in der Heatsink-Version. Sie verspricht, eine hervorragende Balance zwischen Leistung, Preis und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Doch kann sie wirklich halten, was sie verspricht? In diesem Review werfen wir einen Blick auf die Crucial P310 und prüfen, ob sie den Anforderungen der PS5 gerecht wird.

Ein solider Sprung nach vorne

Die Crucial P310 glänzt vor allem mit einer beeindruckenden Performance. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.100 MB/s bietet sie eine der höchsten Geschwindigkeiten unter den SSDs der Gen4-Generation und ist damit fast doppelt so schnell wie die Gen3-Modelle. Dieser Geschwindigkeitsvorteil ist nicht nur auf dem Papier ein Pluspunkt – in der Praxis übertrifft die SSD auch Sonys offizielle Vorgaben. In Kombination mit der hohen Kapazität von bis zu 2 TB bietet die Crucial P310 somit genug Platz für unzählige Spiele, um die aktuelle Generation bis zum Ende zu überstehen.

Einfacher Einbau dank Heatsink-Version

Ein weiterer Pluspunkt der Crucial P310 ist die neuere Heatsink-Version, die eine der komfortabelsten Installationen ermöglicht. Während der Einbau einer SSD in die PS5 für technisch unerfahrene Nutzer zunächst eine Herausforderung darstellen könnte, sorgt der integrierte Heatsink dafür, dass die Installation praktisch Plug-and-Play ist. Das bedeutet, dass auch Laien den Speicher problemlos erweitern können, ohne sich Gedanken über zusätzliche Kühlung oder Komplikationen zu machen. Der Heatsink schützt die SSD vor Überhitzung und trägt somit zu einer stabilen Leistung bei. Einen genaueren Blick auf den Einbau der SSD habe ich im folgenden Video.

Energieeffizienz und Langlebigkeit

Ein oft übersehener, aber wichtiger Aspekt bei SSDs ist die Energieeffizienz. Die Crucial P310 überzeugt in diesem Bereich mit einer bis zu 40 % besseren Leistungsdichte im Vergleich zu früheren Modellen. Für die PS5 bedeutet das eine deutlich höhere Energieeffizienz, was bei längeren Spielsitzungen oder der dauerhaften Nutzung der Konsole von Vorteil ist. Die PS5 selbst sorgt mit ihrem ausgeklügelten Kühlsystem dafür, dass entstehende Abwärme umgehend durch den Lüfter nach draußen abgeleitet wird und somit kein Hitzestau entsteht.

Neben der Energieeffizienz ist auch die Lebensdauer der SSD von Bedeutung. Crucial verspricht eine hohe Zuverlässigkeit, die für die PS5 insofern wichtig ist, da Nutzer ihre Konsole über längere Zeiträume hinweg intensiv nutzen. Mit einer Lebensdauer von bis zu 1.200 TBW (Terabytes Written) bietet die P310 genug Spielraum, um die PS5 viele Jahre lang mit zusätzlichem Speicher zu versorgen, ohne sich Sorgen um die Haltbarkeit machen zu müssen.

Günstiger geht’s nicht

Das wohl größte Verkaufsargument der Crucial P310 M.2 SSD ist allerdings ihr Preis. Im Vergleich zu anderen Gen4-SSDs auf dem Markt ist die P310 eine der günstigeren Optionen. Und in Anbetracht dessen, dass die PS5 Pro oder die Standard-PS5 früher oder später immer mehr Speicherplatz benötigen, ist der Preis von derzeit etwa 130 Euro für die 2-TB-Version eine attraktive Lösung, um die Speicherkapazität kostengünstig zu erweitern. Während es sicherlich SSD-Modelle gibt, die noch mehr Leistung bieten, ist die Crucial P310 genau für diejenigen interessant, die eine preisbewusste und dennoch leistungsstarke Erweiterung suchen.

Zusammengefasst ist die Crucial P310 M.2 SSD mit Heatsink eine der besten Optionen für PlayStation 5-Nutzer, die zusätzlichen Speicher benötigen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Sie bietet nicht nur ausreichend Leistung für die PS5, sondern auch eine einfache Installation und eine hohe Energieeffizienz. Die Heatsink-Version sorgt dafür, dass die SSD stabil läuft und auch über längere Zeiträume hinweg keine Überhitzung auftritt. Wer also auf der Suche nach einer kostengünstigen, leistungsstarken SSD für seine PS5 ist, kommt an der Crucial P310 kaum vorbei.

Weitere Informationen, Datenblatt und mehr gibt es auf der offiziellen Seite von Crucial.