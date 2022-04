Crusader Kings III: Fate of Iberia Erweiterung erscheint im Mai

Crusader Kings III: Fate of Iberia erscheint am 31. Mai für 6.99 EUR oder als Teil des Expansion Pass.

Gleichzeitig wird damit auch ein neues System eingeführt – Struggles – das die einzigartigen historischen Umstände hervorhebt, die für mittelalterliche Konflikt-Zentren typisch waren. In Fate of Iberia erhalten die Spieler außerdem neue Werkzeuge, um mit der besonderen Situation der Region umzugehen, in der rivalisierende Ansprüche und persönlicher Groll inmitten des lebendigen kulturellen Mosaiks des mittelalterlichen Spaniens im Mittelpunkt stehen.

