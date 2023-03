Crusader Kings III: Royal Court für Konsolen bestätigt

Paradox Interactive bringt den nächsten DLC-Inhalt für Crusader Kings III auf Konsolen heraus, diesmal die Royal Court-Erweiterung, die am 17. Mai erscheint.

Was wäre ein König oder eine Königin ohne Thronsaal? Alle großen Herrscher der Geschichte hatten einen Ort, an dem sie Gäste empfingen und ihre Pracht zur Schau stellten. In Crusader Kings III werden Konsolenspieler bald die Möglichkeit haben, ihre Höfe zu verwalten und die prestigeträchtigste Dynastie der Geschichte aufzubauen.

Aufstrebende Herrscher und Kaiser werden in der Lage sein, Artefakte zu sammeln und neue Arten von Nationen in einer der tiefgründigsten Mischungen aus Politik, Intrigen und reichhaltigen, charaktergesteuerten Geschichten zu errichten, die in Strategiespielen zu finden sind.

Die Features von Crusader Kings III: Royal Court im Überblick:

Thronsaal: Verfügbar für Könige und Kaiser wird die visuelle Repräsentation des königlichen Hofes die geballte majestätische Macht und das Prestige einer Dynastie widerspiegeln.

Hof halten: Spieler interagieren mit Vasallen und Höflingen, wenn sie mit ihren Problemen zu ihnen kommen und ein königliches Urteil erbitten.

Prunk: Spieler erhöhen die Lebensqualität an ihrem Hof mit extravaganten Einrichtungen und hochwertigem Essen, um ihre Rivalen zu beeindrucken und höherwertige Gäste anzuziehen.

Inspirierte Menschen: Talentierte Künstler, Handwerker und Denker können an neuen Projekten arbeiten und den Hof um Schätze und Artefakte bereichern.

Inventar-System: Spieler sammeln spezielle Waffen, Rüstungen und Insignien, um Charaktere auszustatten sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern.

Hybrid-Kulturen: Spieler vereinen das Beste aus einer multikulturellen Welt und entwickeln neue Lebensweisen, die speziell an ihre Bevölkerung und Geografie angepasst sind.

· Kulturelle Abweichung: Herrscher trennen sich von ihrer traditionellen Kultur und adaptieren etwas Neues, das besser zu ihren Ambitionen passt.

Crusader Kings III: Royal Court wird ab 17. Mai 2023 für die Playstation 5 sowie für Xbox Series X|S erhältlich sein.