Crysis 4: Schlechte Nachrichten für Fans der Shooter-Reihe

Crytek hat offiziell bestätigt, dass die Entwicklung von Crysis 4 im dritten Quartal 2024 auf Eis gelegt wurde. Grund dafür sind die „ungünstigen Marktdynamiken“, die das Unternehmen zwingen, etwa 15 % seiner Belegschaft zu entlassen.

Schlechte Marktbedingungen zwingen zum Stopp

In einer aktuellen Stellungnahme auf X teilte Crytek mit, dass trotz des anhaltenden Erfolgs von Hunt: Showdown 1896 die finanzielle Stabilität des Unternehmens nicht gewährleistet sei. Die schmerzliche Konsequenz: Rund 60 der insgesamt 400 Mitarbeiter müssen das Unternehmen verlassen. Die Entlassungen betreffen nicht nur die Entwicklungsteams, sondern auch gemeinsam genutzte Dienste innerhalb des Studios.

„Wie so viele unserer Kollegen sind auch wir nicht immun gegen die komplexe, ungünstige Marktdynamik, die unsere Branche in den letzten Jahren getroffen hat. Es schmerzt uns sehr, heute mitteilen zu müssen, dass wir schätzungsweise 15 % unserer rund 400 Mitarbeiter entlassen müssen. Die Entlassungen betreffen Entwicklungsteams und gemeinsam genutzte Dienste. Dies ist uns keine leichte Entscheidung gewesen, und wir wissen die harte Arbeit unserer talentierten Teams zutiefst zu schätzen“, so Crytek in der Mitteilung.

Hunt: Showdown 1896 im Fokus

Die verbliebenen Entwickler sollen vorerst auf Hunt: Showdown 1896 umverteilt werden, während das Schicksal von Crysis 4 ungewiss bleibt. Die erste Ankündigung des Spiels liegt bereits über zwei Jahre zurück – im Januar 2022 wurde bestätigt, dass sich ein neues Crysis in früher Entwicklungsphase befindet. Seitdem gab es nur spärliche Informationen, zuletzt im Dezember 2023, als Crytek in einem Interview betonte, dass ein „großartiges Team daran arbeitet“ und man renommierte Entwickler, wie den Game Director von Hitman 3 anheuern konnte. Nun scheint dieses Team zumindest vorerst nicht mehr an dem Shooter zu arbeiten.

Ob und wann die Entwicklung von Crysis 4 wieder aufgenommen wird, bleibt unklar. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen könnte es jedoch lange dauern, bis das Franchise wieder in den Fokus rückt.