Crysis Remastered jetzt mit 60fps & Ascension-Level auf PS5

Im März deutet Saber Interactive eine aufregende Ergänzung für Crysis Remastered an, die sich heute als neues Update für PS5 und Xbox Series X entpuppt.

So wurden mit dem neuen Patch alle Modi aufpoliert, die nun mit 60fps genossen werden können, inkl. Performance, Quality und Raytracing. Inhaltlich kann man sich zudem erstmals auf das Ascension-Level auf Konsolen freuen, sowie den klassischen Nanosuit.

Offizieller Changelog

General

For the first time on console, a new level has been added – Ascension.

Added the Classic Nanosuit menu.

Performance improvements as well as resolving many potential crashes.

Next Gen support – Next Gen consoles can now play at up to 60FPS:

PlayStation 5

Performance mode – 1080p – 60 fps

Quality mode – 1800p – 60 fps

RayTracing – 1440p – 60 fps

Alle weiteren Änderungen lassen sich offiziellen Changelog nachlesen, den ihr auf Reddit findet.

Crysis Remastered bietet das actiongeladene Singleplayer-Sandbox-Gameplay des gefeierten Original-Shooters, verbessert durch modernisierte Grafik, darunter hochqualitative Texturen, optimierte Art-Assets und mehr. Die PlayStation 4 Pro und Xbox One X kommen – zum ersten Mal in dieser Konsolengeneration – in den Genuss von Cryteks softwarebasiertem Raytracing.