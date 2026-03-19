Crystal Dynamics: Trotz Entlassungen, Fokus auf das Tomb Raider-Doppelpack

Trotz personeller Anpassungen gibt Crystal Dynamics Entwarnung. Die Entwicklung von „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ und „Tomb Raider: Catalyst“ läuft auf Hochtouren. Das Studio ordnet seine Teams neu, um die ehrgeizigen Ziele für 2026 zu erreichen.

Es ist eine Nachricht, die kurz schlucken lässt, aber bei genauerem Hinsehen ein klares Ziel verfolgt. Crystal Dynamics reduziert das Team um weitere 20 Stellen, betont aber gleichzeitig, dass dies Teil einer notwendigen Umstrukturierung ist. Da „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ für 2026 geplant ist, befindet sich das Projekt höchstwahrscheinlich in einer Phase, in der bestimmte operative Rollen oder frühe Design-Posten schlicht nicht mehr in der gleichen Stärke benötigt werden wie in der Konzeptionsphase.

Die Tomb Raider-Offensive steht

Das Studio stellt klar: Die „Commitment“-Flaggen wehen weiterhin hoch. Für die Fans und Spieler bedeutet das vor allem, dass die Ressourcen jetzt dort gebündelt werden, wo sie am meisten zählen – beim Polishing und der Fertigstellung der beiden Titel.

Was wir nicht vergessen dürfen: Crystal Dynamics stemmt aktuell nicht nur ein Spiel, sondern zwei Mammutprojekte gleichzeitig.

Legacy of Atlantis: Ein Reimagining des Originals, das den Nostalgie-Bonus mit moderner Technik verknüpfen soll.

Ein Reimagining des Originals, das den Nostalgie-Bonus mit moderner Technik verknüpfen soll. Catalyst: Ein komplett neuer Eintrag in der Lore, der die Serie in die Zukunft führen muss.

Dass ein Studio in dieser Phase „verschlankt“, kann auch bedeuten, dass die Vision für beide Spiele mittlerweile so felsenfest steht, dass man keine großen Experimente (und damit verbundene Teams) mehr benötigt, sondern den Fokus rein auf die Umsetzung legt. Das Statement liest sich wie ein Versprechen an die Community: Wir bringen diese Spiele über die Ziellinie.

Panik ist hier fehlplatzierte Energie. Dass Crystal Dynamics so offensiv mit der Nachricht umgeht und direkt das Bekenntnis zu Lara Croft hinterherschiebt, zeigt, dass sie wissen, was auf dem Spiel steht. Wenn die Optimierung dazu führt, dass „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ Ende 2026 in technischer Bestform erscheint, war diese Restrukturierung aus rein projektbezogener Sicht vielleicht genau der nötige Schritt zur Zielgeraden.

Traut ihr Crystal Dynamics zu, mit „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ das Kunststück zu vollbringen, das alte Spielgefühl perfekt in die Moderne zu retten, während intern die Teams umgebaut werden?