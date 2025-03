Cthulhu: The Cosmic Abyss – Der Horror aus der Tiefe erwacht

Die Menschheit hat ihre Gier nach Ressourcen schon immer über jede Warnung gestellt – doch diesmal könnte der Preis unermesslich sein. Cthulhu: The Cosmic Abyss, ein neu angekündigtes Horrorspiel, entführt Spieler in eine düstere Zukunft, in der die Tiefsee nicht nur kostbare Rohstoffe, sondern auch uralte Schrecken birgt.

Eine Reise in den Wahnsinn

Im Jahr 2053 haben sich Megakonzerne der letzten unberührten Grenze der Erde zugewandt: den unerforschten Abgründen des Pazifischen Ozeans. Tief unter der Oberfläche, wo kein Sonnenlicht mehr dringt, verschwinden plötzlich Bergarbeiter einer Unterwasserstation. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Noah, einem Spezialisten, der gemeinsam mit seiner KI-Begleiterin Key entsandt wird, um das Verschwinden zu untersuchen.

Doch was als einfache Rettungsmission beginnt, wird schnell zu einem verzweifelten Kampf gegen das Unvorstellbare. Je weiter Noah in die Dunkelheit vordringt, desto stärker spürt er die Präsenz einer uralten Macht – Cthulhu selbst. Die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn verschwimmen, und jede Entscheidung könnte das Ende seiner geistigen Gesundheit bedeuten.

Spielmechanik: Überleben gegen das Unaussprechliche

Cthulhu: The Cosmic Abyss kombiniert psychologischen Horror mit Survival- und Exploration-Elementen. Spieler müssen in der tiefen Dunkelheit nach Hinweisen suchen, Rätsel lösen und sich gegen groteske Kreaturen behaupten, die aus den Albträumen H.P. Lovecrafts entsprungen zu sein scheinen. Doch der wahre Feind ist nicht nur das, was in der Tiefe lauert – sondern auch die schleichende geistige Zersetzung, die mit jeder Minute spürbarer wird.

Mit einer düsteren Atmosphäre, eindrucksvollen Unterwasserlandschaften und einer dichten Story könnte sich Cthulhu: The Cosmic Abyss als eines der spannendsten Horror-Erlebnisse der kommenden Zeit entpuppen. Ob du dem Einfluss des Großen Alten widerstehen kannst, bleibt abzuwarten.

Cthulhu: The Cosmic Abyss erscheintr 2026.