Cthulhu: The Cosmic Abyss im Review-Check: Atmosphäre top, Technik mangelhaft

„Cthulhu: The Cosmic Abyss“ erreicht zum Release einen Metascore von 66 Punkten auf der PS5, wobei Kritiker vor allem die dichte Atmosphäre loben, aber massive technische Mängel und Performance-Einbrüche kritisieren.

Das von Big Bad Wolf entwickelte Detektiv-Adventure „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ liefert zum Verkaufsstart ein gespaltenes Bild ab. Während die Fachpresse die Spielmechaniken rund um Deduktion und die visuelle Gestaltung der Lovecraft-Welt positiv hervorhebt, verhindern Bugs, Abstürze und eine instabile Framerate eine höhere Wertung. Das Spiel verzichtet fast vollständig auf Action und setzt stattdessen auf komplexe Rätselketten und Investigation.

Starke Ermittlungsmechaniken treffen auf technische Hürden

Die Kernstärke des Spiels liegt laut Reviews von Creative Bloq (80/100) und Gamekult (70/100) in seinem Vertrauen in die Spieler. Statt den Nutzer an der Hand zu führen, erfordern die Scans und Beweisketten echtes Mitdenken. Big Bad Wolf knüpft hier an die Tugenden von „The Council“ an, überträgt dies jedoch in ein futuristisches Lovecraft-Szenario.

Dem gegenüber steht eine technische Umsetzung, die viele Tester als unzureichend beschreiben. Finger Guns straft den Titel mit 40/100 ab und berichtet von häufigen Abstürzen und einer zähen Spielgeschwindigkeit, die den Spielfluss im Keim erstickt. Auch Gamereactor UK (60/100) warnt davor, dass die technischen Probleme den Zugang zur eigentlich „atemberaubend gestalteten“ Welt massiv erschweren.

Zwischen Meisterwerk und Geduldsprobe

Die internationalen Wertungen schwanken stark, was primär an der persönlichen Toleranzschwelle für technische Unzulänglichkeiten und das langsame Pacing liegt:

Loot Level Chill: 80/100 – „Wunderbares narratives Abenteuer.“

80/100 – „Wunderbares narratives Abenteuer.“ TechRaptor: 75/100 – „Verspricht viel für die Zukunft, findet aber erzählerisch wenig Neues.“

75/100 – „Verspricht viel für die Zukunft, findet aber erzählerisch wenig Neues.“ TechRadar Gaming: 60/100 – „Technisch wackelig, aber kompetent für Rätsel-Fans.“

60/100 – „Technisch wackelig, aber kompetent für Rätsel-Fans.“ Worth Playing: 65/100 – „Präsentation okay, aber Engine-Potenzial nicht ausgeschöpft.“

Im Vergleich zu Genre-Größen wie Sherlock Holmes: Chapter One oder dem direkten geistigen Vorgänger Call of Cthulhu (2018) schlägt The Cosmic Abyss eine deutlich anspruchsvollere, aber auch trockenere Richtung ein. Der Verzicht auf Kampfsysteme rückt die reine Investigation ins Zentrum.

Das ist mutig, aber riskant: Wer Action erwartet, wird enttäuscht. Wer eine polierte technische Erfahrung sucht, sollte zum aktuellen Zeitpunkt – besonders auf der Konsole – vorsichtig sein. Die genutzte Engine verspricht zwar visuelle Highlights, liefert auf der PS5 aber laut Gamer Social Club trotz schöner Kulissen eine unsaubere Performance ab.

„Cthulhu: The Cosmic Abyss“ ist ein spezialisierter Titel für Genre-Puristen. Die Atmosphäre und die Detektiv-Arbeit sind erstklassig für alle, die gerne jedes Dokument dreimal umdrehen. Käufer sollten jedoch auf die ersten Patches warten. Wer keine extrem hohe Frustrationstoleranz gegenüber technischen Glitches und einer instabilen Bildrate besitzt, wird mit dem aktuellen Zustand des Spiels nicht glücklich – egal wie tief der kosmische Abgrund auch sein mag.