Cthulhu: The Cosmic Abyss – Overview stellt das Ressourcen-Management im Wahnsinn vor

Nacon und Big Bad Wolf zeigen im neuen Gameplay-Trailer zu „Cthulhu: The Cosmic Abyss“, dass die Ermittlungen in der versunkenen Stadt R’lyeh weit über klassische Adventure-Kost hinausgehen und ein hartes Ressourcen-Management bei der Korruption fordern.

Der neue Trailer rückt die Synergie zwischen dem Protagonisten Noah und seiner KI KEY in den Fokus, während das Release-Datum auf den 16. April 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC festgesetzt wurde. Die Mechaniken rund um das Sonar und die Energieverwaltung deuten darauf hin, dass Spieler aktiv entscheiden müssen, wie tief sie für Informationen in den Wahnsinn gleiten.

Mehr Survival als klassisches Detektivspiel

„Cthulhu: The Cosmic Abyss“ nutzt das bekannte Lovecraft-Szenario nicht nur als Kulisse, sondern verwebt den psychischen Verfall direkt mit dem Gameplay-Loop.

Sonar-Frequenzen & Hinweisanalyse: Wer Gegenstände untersucht, schaltet neue Frequenzen frei. Das ist ein cleverer Twist: Man findet nicht nur statische Beweise, sondern „kalibriert“ seine Ausrüstung, um ähnliche Spuren in der Umgebung überhaupt erst sichtbar zu machen.

Wer Gegenstände untersucht, schaltet neue Frequenzen frei. Das ist ein cleverer Twist: Man findet nicht nur statische Beweise, sondern „kalibriert“ seine Ausrüstung, um ähnliche Spuren in der Umgebung überhaupt erst sichtbar zu machen. Das Energie-Dilemma: Jede Analyse kostet Energie. Geht diese zur Neige, greift das Spiel die Korruptionsanzeige an. Das zwingt Spieler dazu, die Umgebung nach organischen Ressourcen abzusuchen, statt blind jeden Pixel zu scannen.

Jede Analyse kostet Energie. Geht diese zur Neige, greift das Spiel die Korruptionsanzeige an. Das zwingt Spieler dazu, die Umgebung nach organischen Ressourcen abzusuchen, statt blind jeden Pixel zu scannen. Der Tresor: Hier werden Hinweise nicht nur gelagert, sondern aktiv verknüpft. Das erinnert an die Deduktions-Boards aus den Sherlock Holmes-Spielen von Frogwares, scheint hier aber durch die KI KEY dynamischer eingebunden zu sein.

Warum die Korruption gefährlicher ist als Monster

Die größte Hürde in R’lyeh scheint nicht ein physischer Gegner zu sein, sondern die eigene Neugier. Dass Upgrades an den Ermittlungswerkzeugen durch Fehlentscheidungen permanent korrumpiert oder zerstört werden können, verleiht den narrativen Entscheidungen ein mechanisches Gewicht, das vielen Genre-Vertretern fehlt. Wer zu viel wissen will, opfert seine Effektivität und riskiert den Verstand. Die Ego-Perspektive verstärkt dabei das Gefühl der Ausgeliefertheit in den engen, labyrinthartigen Korridoren der versunkenen Stadt.

Nach „The Council“ bleibt das Studio Big Bad Wolf seinen narrativen Wurzeln treu, schlägt aber mit der Integration von Sonar-Tracking und Ressourcen-Verwaltung eine deutlich systemischere Richtung ein. Die Herausforderung wird sein, die Balance zwischen der langsamen Ermittlung und dem potenziell frustrierenden Verlust von Upgrades zu halten.

Was meint ihr: Ist das Risiko von permanent zerstörbaren Upgrades ein spannender Nervenkitzel oder eher ein potenzieller Frustfaktor für euch?