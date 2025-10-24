Latest

Cthulhu: The Cosmic Abyss – Release-Datum und erster Gameplay-Trailer enthüllt

Cthulhu: The Cosmic Abyss erscheint am 16. April 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Erlebe erstmals R’lyeh, packende Ermittlungen und multiple Enden.

Cthulhu The Cosmic Abyss

Nacon und Big Bad Wolf haben heute den Veröffentlichungstermin für ihr narratives Investigationsspiel Cthulhu: The Cosmic Abyss bekannt gegeben. Fans des Cthulhu-Mythos müssen nicht mehr lange warten: Am 16. April 2026 erscheint das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Parallel dazu wurde der erste Gameplay-Trailer vorgestellt.

Ermittlungen zwischen Albtraum und Realität

In Cthulhu: The Cosmic Abyss schlüpfen Spieler in die Rolle von Noah, gesprochen von Jua Amir (Detroit: Become Human). Noah ist ein Agent, der auf okkulte Fälle spezialisiert ist und die mysteriösen Verschwindungen von Bergleuten am Grund des Pazifischen Ozeans untersucht. Unterstützung erhält er von seiner persönlichen KI KEY, die Werkzeuge wie ein Sonar bereitstellt, um Hinweise aufzuspüren oder versteckte Details in der Umgebung sichtbar zu machen.

Die Spieler erkunden sowohl Unterwasser- als auch Landgebiete und treffen dabei auf eine Vielzahl an Rätseln, die auf unterschiedliche Arten gelöst werden können. Besonders bemerkenswert ist der Schauplatz R’lyeh, die mythische Stadt, in der Cthulhu gefangen gehalten wird. Die Darstellung dieses Ortes in einem Videospiel ist bislang einzigartig und verspricht eine intensive, atmosphärische Erfahrung.

Entscheidungen, die das Ende bestimmen

Während Noah durch die labyrinthartigen Gassen von R’lyeh navigiert, verschwimmen die Grenzen zwischen Albtraum und Realität. Spieler müssen aufmerksam sein: Jede Wahl kann den Ausgang der Geschichte verändern. Am Höhepunkt stehen mehrere mögliche Enden bereit, abhängig von den bisherigen Entscheidungen. Dieses narrative System verspricht, dass keine Spielerfahrung der anderen gleicht.

Für Fans des Lovecraft-Universums bedeutet Cthulhu: The Cosmic Abyss nicht nur neue Schauplätze und Storyansätze, sondern auch ein tiefgreifendes Spielerlebnis, das klassische Horror-Elemente mit futuristischen Investigation-Mechaniken verbindet. Ob das Spiel den hohen Erwartungen gerecht werden kann, wird sich zeigen, die ersten Gameplay-Eindrücke deuten aber auf ein stimmiges Zusammenspiel von Story, Atmosphäre und Mechanik hin.

