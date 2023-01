Cult of the Lamb bekommt großes Content-Update in diesem Jahr

Massive Monster hat in diesem Jahr große Pläne für ihren Indie-Hit Cult of the Lamb, das mit mindestem einem großen Content-Update versehen wird.

Das kündigt der Entwickler in einer Neujahrsansprache an, in der man eine kleine Sneak Peek auf das Update gewährt. Darin heißt es:

„Neben Korrekturen und Verbesserungen haben wir daran gearbeitet, dem Spiel mehr Tiefe zu verleihen. Basierend auf eurem Feedback wird sich dieses große Inhaltsupdate auf Kampf- und Dungeon-Gameplay konzentrieren.“

Das Lamm bekommt dazu neue Moves spendiert, jede Waffe bekommt eine eigene Heavy-Attacke usw. Wenn man zukünftig jeder Waffe einen neuen Angriff hinzufügt, bekommt man in jeder Begegnung mehr Optionen.

Einen genauen Zeitplan gibt es für die Updates bisher nicht, dessen ausführliche Details zu gegebener Zeit folgen.