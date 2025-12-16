Cult of the Lamb: Woolhaven bringt eisige Prüfung

Der Kult hat den Sommer hinter sich gelassen. Wenn Cult of the Lamb am 22. Januar seine große Erweiterung Cult of the Lamb: Woolhaven erhält, geht es nicht nur in ein neues Gebiet, sondern in eine andere Gangart. Kälter, härter und spürbar anspruchsvoller. Massive Monster spricht nicht von einem kleinen Update, sondern von einer Erweiterung, an der über zwei Jahre gearbeitet wurde. Das merkt man bereits beim ersten Blick.

Rückkehr mit Konsequenzen

Cult of the Lamb: Woolhaven setzt dort an, wo die Hauptgeschichte endete. Ein vergessener Gott meldet sich zu Wort und lockt das Lamm über einen fernen Berg in seine ursprüngliche Heimat. Woolhaven ist dabei kein nostalgischer Ausflug, sondern ein Ort, der seine eigenen Regeln diktiert. Schnee und Frost sind hier nicht nur Kulisse, sondern Gameplay-Faktor.

Yngya, der Gott des Winters, zwingt euch dazu, euer Dorf neu zu denken. Wärme, Nahrung und Wasser werden zur täglichen Herausforderung. Wer seine Anhänger wie bisher verwaltet, wird schnell merken: Routinen aus dem Hauptspiel greifen nicht mehr automatisch.

Mehr Systeme, nicht nur mehr Inhalt

Was Cult of the Lamb: Woolhaven interessant macht, ist der Fokus auf neue Mechaniken statt bloßer Erweiterung bestehender Inhalte. Viehzucht etwa klingt zunächst harmlos, bringt aber echte Entscheidungen mit sich. Tiere können gezähmt, geritten und im Notfall verwertet werden. Das passt thematisch, ist aber auch spielerisch konsequent: Ressourcenmanagement bekommt eine neue Ebene.

Dazu kommen neue Dungeons, Waffen, Gebäude und Charaktere. Laut Entwickler-Showcase sollen diese Elemente stärker miteinander verzahnt sein als bisher. Neue Quests erzählen eigenständige Geschichten, statt nur bekannte Muster zu variieren.

Nach mehreren kostenlosen Updates stellt sich für viele Fans die Frage, wie frisch sich Cult of the Lamb noch anfühlen kann. Woolhaven scheint genau hier anzusetzen: mehr Reibung, mehr Entscheidungen, weniger Komfort. Das könnte nicht jedem gefallen, ist aber ein mutiger Schritt für ein Spiel, das Gefahr lief, sich zu sehr einzurichten.

Bleibt die entscheidende Frage: Hält der Winter das Spiel langfristig spannend – oder friert sich der Kult an den neuen Anforderungen die Zähne aus? Antworten gibt es ab dem 22. Januar auf PlayStation, Xbox, Switch und PC.