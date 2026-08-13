.curator enthüllt: Sci-Fi-RPG vom Altered Carbon-Autor

Entwickler STRTL Games bringt mit „.curator“ ein postviktorianisches Sci-Fi-Adventure mit Zukunftsvorhersagen und echter Entscheidungsfreiheit. Hinter dem Skript steckt der Autor von Altered Carbon.

Wenn Altered Carbon auf Quantum-Mechaniken trifft

Skriptautor Richard K. Morgan liefert das Fundament für eine postviktorianische Welt voller politischer Korruption, gefährlicher Technologien und der Überreste einer verschollenen Alien-Zivilisation. Ihr schlüpft in die Rolle eines Kurators beim Curator Corps. An eurer Seite steht die KI-Assistentin C.R.I.S.S.I.

Die Kernmechanik hört auf den Namen Quantum Sleet. Mit dieser Vorhersagetechnologie simuliert ihr mögliche Zukunftsszenarien und greift direkt in die Gegenwart ein. Das betrifft Ermittlungen, Schleicheinlagen, Ablenkungsmanöver oder Kämpfe. Wer stirbt, wer lebt und wie sich die Welt verändert, liegt an euren Entscheidungen. Entscheidungen stehen im Mittelpunkt. Passt ihr nicht auf, zahlt ihr den Preis. Punkt.

Veteranen am Werk, aber im Episodenformat

Das Entwicklerteam hinter dem Debüt-Titel besteht aus Branchenveteranen mit Erfahrung bei Marken wie S.T.A.L.K.E.R., Crysis 2, Syndicate oder Warface. Die Grafik basiert komplett auf echten In-Game-Assets in der Unreal Engine, kombiniert mit handgezeichneten Elementen.

Wichtig für den Hinterkopf: .curator setzt auf ein Episodenformat. Die erste Staffel steht zwar storyseitig bereits, wird nach dem Launch aber Folge für Folge veröffentlicht. Ein festes Releasedatum gibt es noch nicht.

Die Kombination aus Richard K. Morgan, erfahrenen Entwicklern und einer frischen Sci-Fi-Idee rund um Vorhersagemechaniken klingt stark auf dem Papier. Dass In-Game-Assets für den ersten Teaser genutzt wurden, verdient Pluspunkte. Ein Fragezeichen bleibt das Episodenformat – hier muss der Veröffentlichungsrhythmus stimmen, damit die Erzählung nicht an Fahrt verliert.

Was haltet ihr vom Episodenformat bei einem entscheidungsintensiven RPG – greift ihr direkt zum Launch der ersten Folge zu oder wartet ihr lieber, bis die komplette Staffel spielbar ist?