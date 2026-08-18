Curse of the Crimson Stag: Neues Gameplay zum Folk-Horror

Daedalic Entertainment und One-O-One Games haben im Rahmen der „Daedalic Days – Late at Night“ neues Gameplay zu „Curse of the Crimson Stag“ veröffentlicht. Der frische Trailer zeigt die Protagonistin Brit bei der Spurensuche im verfallenen Whiteroot Hotel und den umliegenden Wäldern.

Ermittlungen im Geisterhotel

Keine billigen Jump-Scares, sondern Unbehagen am helllichten Tag. Das Entwicklerteam setzt laut Game Director Gaia Richelli bewusst auf verstörenden Folk-Horror im Stil von Filmvorbildern wie Midsommar. Ihr besucht als Brit ein verlassenes Luxushotel, das von einer lokalen Legende um einen ruhelosen Geist überschattet wird. Ausgerüstet mit Werkzeugen zur Geisterjagd kombiniert ihr Hinweise, löst Rätsel und kramt in einer tragischen Vergangenheit.

Das sieht in den neuen Szenen nach klassischer Detektivarbeit aus. Ruhig. Beklemmend. Passt.

Atmosphäre statt Dauerfeuer

Für Genrefans könnte das exakt der richtige Mix werden. Die Macher versprechen eine tiefgründige Story mit menschlichen Abgründen und setzen auf binaurales Audio für die maximale Geräuschkulisse über Kopfhörer. Wenn das Rätseldesign mit der Kulisse mithält, erwartet uns ein starker Story-Thriller für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Switch. Die Wette auf Subtilität muss aber auf Dauer tragen.

Folk-Horror im Videospielbereich ist unverbraucht und das Szenario rund um das Whiteroot Hotel wirkt stimmig. Wenn die Rätselmechaniken tief genug sind und nicht in dröges Abarbeiten abdriften, steht uns ein atmosphärischer Geheimtipp bevor.

Braucht ihr im Horror-Genre zwingend die ständige Bedrohung durch Monster, oder reicht euch eine dichte, entschleunigte Ermittlungsarbeit wie bei diesem Folk-Horror-Ansatz?