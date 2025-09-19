Cyberpunk 2: CD Projekt deutet Multiplayer-Pläne im neuen Jobposting an

CD Projekt RED hat aktuell zwei Großprojekte in Arbeit: The Witcher IV und das noch namenlose Sequel zu Cyberpunk 2077, das intern unter Project Orion läuft. Während das Witcher-Team in Polen sitzt, wird die Entwicklung von Cyberpunk 2 stark durch das neue Studio in Boston getragen. Dort arbeiten Stand Juli 2025 bereits 116 Entwickler an der Pre-Production, und es werden schnell mehr.

Neues Jobposting wirft Fragen auf

Besonders spannend:ist, dass CD Projekt aktuell einen Lead Network Engineer sucht, der für den Aufbau der Online-Systeme von Cyberpunk 2 verantwortlich sein könnte. Laut Ausschreibung geht es um Netzwerkarchitektur, Matchmaking, Latenz-Optimierung und Server-Performance, also alles, was für einen echten Multiplayer-Kern nötig ist.

Für Fans ist das ein klares Signal. Ursprünglich wollte das Studio schon für Cyberpunk 2077 einen Online-Modus entwickeln, zog aber nach dem verkorksten Launch im Dezember 2020 die Reißleine. Dass man jetzt direkt beim Nachfolger einen dedizierten Multiplayer-Spezialisten ins Team holt, zeigt: Diesmal will man es ernsthaft angehen.

Singleplayer bleibt Kern – Multiplayer als Bonus?

Noch ist völlig offen, wie sich ein Online-Part in die offene Welt einfügen könnte. Spekulationen reichen von einem GTA-Online-ähnlichen Ansatz bis hin zu kleineren Koop-Elementen. Der Fokus des Studios bleibt aber auf Story und Singleplayer. Multiplayer wäre also eine Ergänzung, und kein Ersatz.

Neben den Technik-Fragen gibt es auch erste Hinweise zum Setting. Universum-Schöpfer Mike Pondsmith sprach kürzlich von einer zweiten Stadt „wie Chicago gone wrong“. Und auch Keanu Reeves signalisierte bereits Interesse, erneut als Johnny Silverhand aufzutreten.