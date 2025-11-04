Cyberpunk 2: CD Projekt gewährt erste Einblicke in die Fortsetzung

Kaum ist die Hype-Welle um The Witcher 4 gestartet, richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Fans wieder auf Night Citys düstere Zukunft, oder besser gesagt, auf die neue Spielwelt von CD Projekt RED. Mike Pondsmith, der Schöpfer von Cyberpunk, hat kürzlich in einem Stream einen kleinen Einblick in die Arbeiten am Sequel, Cyberpunk 2, gegeben.

Lore-Beratung auf höchstem Niveau

Pondsmith arbeitet weiterhin als Berater am Spiel und sorgt dafür, dass die Welt nicht den Kurs verliert. „Weil ich involviert bin, kann ich mein Feedback einbringen und wir kommen näher an das, was wir uns vorstellen“, erklärte er. Das betrifft nicht nur Story-Elemente, sondern auch das Design von Waffen, die im Vergleich zum Vorgänger deutlich brutaler und greifbarer wirken sollen – weg von futuristischen Blastern, hin zu bedrohlichen, schwarzen Geräten mit kleinen Lichtern, die fast wie Augen wirken.

Seine Anmerkungen sind bereits jetzt spannende: „Jeder hat zugehört und sofort begonnen, Dinge nach meiner Vision zu gestalten. Sie fragen mich ständig: ‚Was denkst du?‘ Und das passiert bis heute.“ Für Fans bedeutet das, dass die Handschrift von Pondsmith klar erkennbar bleibt und die dystopische Atmosphäre authentisch transportiert wird.

Projekt Orion: Ein Blick hinter die Kulissen

Bei einem Besuch im Studio zeigte das Team Pondsmith, „was passieren wird“, einschließlich Details zu Radio, TV oder anderen Medien, die Spieler künftig wieder in die Welt ziehen sollen. Im Originalspiel waren solche Inhalte entscheidend für das Gefühl einer hyperkapitalistischen Metropole. Das Sequel spielt anscheinend in einer Art „Chicago gone wrong“, was auf eine neue Interpretation urbaner Dystopie hindeutet, mit potenziell frischen Mechaniken und einer neuen Medienlandschaft.

Konkrete Gameplay-Details bleiben aber weiterhin rar, doch die Einbindung von Pondsmith spricht dafür, dass Cyberpunk 2 stilistisch treu bleibt und gleichzeitig Neues wagt. Fans dürfen gespannt sein, wie bekannte Elemente wie Johnny Silverhand wieder auftauchen könnten, sofern Pondsmiths Vision umgesetzt wird. Letztlich zeigt sich, dass CD Projekt RED das Feedback seiner Berater ernst nimmt und das Sequel bewusst auf Authentizität und Detailtiefe setzt.

Abschließende Frage: Kann Cyberpunk 2 die Balance zwischen altbekannter Cyberpunk-Atmosphäre und frischen Ideen schaffen, ohne Fans zu enttäuschen?