Cyberpunk 2: CD Projekt Red strebt neue Maßstäbe für das Crowd-System an

Es ist kaum zu fassen, aber der holprige Start von Cyberpunk 2077 ist mittlerweile vier Jahre her. Heute, nach einem Meer von Patches und Updates, gilt das Spiel als eines der besten Action-Adventure-RPGs der letzten Jahre. CD Projekt Red hat sich endgültig von den Anfangsschwierigkeiten befreit und richtet den Blick nun nach vorne – und zwar mit Cyberpunk 2 (Arbeitstitel Orion). Die Ambitionen des Studios könnten die Gaming-Welt wieder einmal auf den Kopf stellen.

Große Ambitionen für Cyberpunk 2

Neueste Stellenausschreibungen offenbaren, dass CD Projekt nicht einfach nur an einer Fortsetzung mit atemberaubender Grafik und tiefgreifender Story arbeitet, sondern an einem System, das die Grenzen des Möglichen sprengen soll: „Das realistischste und reaktionsfähigste Crowd-System aller Spiele“. Was zunächst wie eine grandiose Selbstüberhöhung klingt, könnte sich als Gamechanger herausstellen.

Die lebendige, chaotische Welt von Cyberpunk 2077 war eine der Stärken des Spiels. Night City fühlte sich an wie ein pulsierendes Wesen, das nie stillstand – doch jetzt will CDPR noch einen Schritt weitergehen. Die Aufgabe des Lead Encounter Designers wird es sein, das Publikum in den Straßen noch realistischer und interaktiver zu gestalten. Und nicht nur das: Das Crowd-System soll auf alles reagieren, von den Aktionen des Spielers bis hin zu dynamischen Umweltfaktoren.

Unvergessliche Momente

Aber das ist nicht alles. Die Entwickler haben auch die Schaffung „unvergesslicher Kampfbegegnungen“ auf der Agenda – und das in enger Zusammenarbeit mit den Design- und Narrativteams. Man kann also davon ausgehen, dass die Kämpfe in Cyberpunk 2 nicht nur knallhart, sondern auch tief in die Geschichte integriert sein werden. Jede Begegnung wird demnach nicht nur ein Kampf ums Überleben, sondern ein intensives Erlebnis, das den Spieler an seine Grenzen bringt.

Zu guter Letzt verdichten sich die Hinweise, dass Cyberpunk 2 einen Multiplayer-Modus beinhalten könnte. Eine der Stellenausschreibungen für einen Senior Gameplay-Programmierer weist darauf hin, dass das Team an einem Gameplay-System arbeitet, das sowohl im Singleplayer- als auch im Mehrspielermodus nahtlos funktioniert. Wenn das klappt, könnte der Hype um Cyberpunk 2 kaum zu bremsen sein.

Alles in allem: CD Projekt Red hat es geschafft, sich nach dem misslungenen Start von Cyberpunk 2077 zu rehabilitieren. Mit Orion dürfte das Studio erneut die Messlatte für Open-World-Games in astronomische Höhen schrauben. Die Zukunft von Night City scheint dunkler, aber auch aufregender denn je.