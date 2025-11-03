Cyberpunk 2: Creator will Keanu Reeves zurück, obwohl Johnny tot ist

Dass Cyberpunk 2077 überhaupt dort steht, wo es heute steht, ist fast schon ein kleines Wunder. Vom desaströsen Launch 2020 über endlose Bug-Witze bis hin zur brillanten Wiederauferstehung durch das Edgerunners-Anime und den Phantom Liberty-DLC – CD Projekt Red hat das Ding tatsächlich aus dem Feuer gezogen.

Und mittendrin stand Keanu Reeves als Johnny Silverhand. Der Rocker-Rebell, der uns in unserem digitalen Schädel herumkommandierte, war mehr als nur ein Gimmick. Er war die Seele des Spiels. Umso überraschender, dass sein Schöpfer Mike Pondsmith ihn offenbar wiedersehen will, obwohl Johnny eigentlich tot ist.

„Ich hab da so meine Wege …“

In einem aktuellen CD-Projekt-Red-Livestream plauderte Pondsmith ganz locker über die Zukunft des Franchise. Und als es um Keanu Reeves ging, ließ er einen Satz fallen, der Fans sofort elektrisierte:

„Ich habe gehört, Keanu würde gern zurückkehren. Ich habe Wege, das möglich zu machen – Keanu, melde dich bei mir.“

Das ist natürlich pures Futter für Spekulationen. Die Cyberpunk-Lore kennt schließlich genug Schlupflöcher, um Tote zurückzuholen, ob digital, geklont oder als fragmentierte KI. Und wer könnte das besser verkaufen als Keanu selbst? Schließlich hat der Mann schon im ersten Teil bewiesen, dass er zwischen Zynismus, Wahnsinn und Menschlichkeit pendeln kann, ohne je an Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Warum Keanu noch immer wichtig ist

Johnny Silverhand war nie nur ein Sidekick. Er war die Reibefläche, die moralische Stimme (und manchmal der Teufel auf der Schulter) des Spielers. Ihn zurückzubringen wäre also nicht bloß Fanservice, es wäre eine Chance, Cyberpunk wieder ein Gesicht zu geben. Nach all dem technischen Fortschritt, dem geplanten Sequel („Project Orion“) und der parallel laufenden Edgerunners-Fortsetzung würde Keanu Reeves der perfekte Anker sein, um das Franchise emotional zu verbinden.

Klar, man könnte auch neue Charaktere einführen. Aber Hand aufs Herz: Niemand sagt „Wake the f*** up, Samurai“ so ikonisch wie Keanu Reeves.

Noch gibt es keinen Veröffentlichungstermin für Cyberpunk 2, und CD Projekt Red arbeitet parallel an The Witcher 4, das derzeit Vorrang hat. Aber dass Pondsmith öffentlich den Wunsch äußert, Reeves zurückzuholen, zeigt: Der Kult lebt. Und wenn der Cyberpunk-Erfinder persönlich sagt, er habe „Wege“, Johnny zurückzubringen, dann sollten wir ihm besser glauben.

Denn in Night City gilt nur eine Regel: Niemand bleibt wirklich tot, zumindest nicht, solange es Datenbanken gibt.