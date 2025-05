Cyberpunk 2 ist offiziell – aber auf Night City 2.0 müssen wir lange warten

CD Projekt RED hat es endlich ausgesprochen: Cyberpunk 2 ist der offizielle Titel des nächsten großen Spiels im dystopischen Universum rund um Night City. Nicht besonders kreativ, aber wie so oft gilt: Endgültig wird oft unterschiedlich interpretiert.

Der Codename Project Orion ist damit vorerst Geschichte. In einem aktuellen Finanzbericht erklärte CFO Piotr Nielubowicz, dass das Projekt nun die Konzeptphase abgeschlossen habe und offiziell in der Vorproduktion sei. Das klingt erstmal spektakulär – ist aber nüchtern betrachtet nicht mehr als der erste Schritt einer sehr langen Reise.

Bereits 2023 wurde bestätigt, dass ein neues Cyberpunk-Spiel in Planung ist, federführend entwickelt von einem neu gegründeten Studio in Boston. Jetzt hat dieses Projekt also einen Namen, ein Ziel – aber noch lange keinen greifbaren Erscheinungshorizont. Nielubowicz sprach dennoch mit Stolz über diesen Meilenstein und verwies gleichzeitig auf den anhaltenden Erfolg von Phantom Liberty, das inzwischen über 10 Millionen Mal verkauft wurde. Ein starkes Zeichen, dass das Interesse am Cyberpunk-Kosmos trotz holprigem Start des ersten Teils ungebrochen ist.

Vor 2030? Träumt weiter

So erfreulich die offizielle Bestätigung von Cyberpunk 2 auch sein mag – wer auf eine baldige Rückkehr nach Night City hofft, wird enttäuscht. CD Projekt selbst dämpft jegliche Erwartungen an einen baldigen Release. In einem Statement erklärte Michał Nowakowski, das Spiel befinde sich ganz am Anfang eines Prozesses, der bei ihnen im Schnitt vier bis fünf Jahre dauert – und das sei noch optimistisch gerechnet. Auch wenn sich niemand auf ein konkretes Jahr festlegen wollte, ist klar: Vor Ende des Jahrzehnts wird Cyberpunk 2 kaum erscheinen und deutet gleichzeitig auf einen PS6-Launch hin.

Diese lange Wartezeit wirft Fragen auf: Wird CD Projekt erneut alles auf eine Karte setzen? Welche Lehren zieht man aus dem Debakel rund um den ersten Teil? Und wird man dem eigenen Anspruch gerecht, diesmal ein Spiel abzuliefern, das sowohl technisch als auch erzählerisch Maßstäbe setzt?

Ein Titel, ein Plan, ein weiter Weg

Die Umbenennung in Cyberpunk 2 ist ein starkes Signal – sowohl an die Fans als auch an die Investoren. CD Projekt will es noch einmal wissen. Doch bis wir wieder durch Neonregen spazieren, Hackerkämpfe führen und Konzern-Verschwörungen aufdecken, werden viele Jahre vergehen. Hoffen wir, dass sie diesmal reichen, um all das zu liefern, was 2077 versprochen, aber nur teilweise eingelöst hat.