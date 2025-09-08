Cyberpunk 2: Keanu Reeves will zurück, aber wie soll das bitte funktionieren?

CD Projekt RED arbeitet längst am Nachfolger von Cyberpunk 2077, doch bisher hält sich das Studio mit Details bedeckt. Für Aufsehen sorgt jetzt ausgerechnet Keanu Reeves: In einem Interview mit IGN erklärte er, dass er seine Rolle als Johnny Silverhand in Cyberpunk 2 gerne wieder aufnehmen würde. Eine Ansage, die Fans begeistert, und gleichzeitig jede Menge Fragen aufwirft.

Johnny Silverhand – ein Comeback mit Logiklücke

Wer die Story von Cyberpunk 2077 durchgespielt hat, weiß, dass Johnnys Schicksal direkt am Relic hängt, dem Chip, der V langsam zerstört. Je nach Entscheidungen kann Silverhand am Ende verschwinden, übernommen werden oder im Nichts landen. Ein simples „Er ist wieder da“ wäre also nicht glaubwürdig, wenn die Fortsetzung tatsächlich nach den Ereignissen des ersten Teils spielt.

Die einzige erzählerisch saubere Lösung wären Rückblenden, die in die Zeit vor 2023 zurückspringen, also vor den legendären Angriff auf Arasaka Tower. Doch das würde den eigentlichen Kern von Cyberpunk 2 verwässern. Schließlich will CD Projekt RED nicht alte Geschichten wiederkäuen, sondern eine neue Ära von Night City aufbauen.

Was bisher über Cyberpunk 2 bekannt ist

Faktisch gibt es bisher kaum gesicherte Infos. CD Projekt RED hat bestätigt, dass ein Team am Sequel arbeitet und die Pre-Production-Phase erreicht hat. Zum Vergleich: An The Witcher 4 sitzen mehr als 440 Leute, was zeigt, dass Cyberpunk 2 noch am Anfang seiner Produktionsphase steckt. Einen Release darf man also in den nächsten Jahren nicht erwarten.

Auch inhaltlich ist alles offen. Ob die Story wieder direkt an V anschließt, ein komplett neuer Protagonist eingeführt wird oder Night City selbst nur noch Kulisse bleibt, ist derzeit Spekulation. Dass Reeves trotzdem Lust auf ein Comeback hat, spricht immerhin dafür, dass die Figur Johnny Silverhand noch nicht völlig ad acta gelegt ist – selbst wenn es nur ein Cameo wäre.

So sehr man sich über Keanu Reeves in Cyberpunk 2 freuen würde: Ein echtes Comeback wäre ohne erzählerische Klimmzüge kaum machbar. Flashbacks oder Nebenrollen? Möglich. Ein vollwertiger Auftritt? Sehr unwahrscheinlich. Erst einmal sollte man aber nicht vergessen, dass das Sequel noch Jahre entfernt ist, und bis dahin bleibt alles Spekulation.