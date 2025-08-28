Cyberpunk 2 passiert wichtigen Meilenstein – CD Projekt RED legt los

CD Projekt Red hat offiziell bestätigt, dass Cyberpunk 2 in die Pre-Production-Phase eingetreten ist. Die Information stammt aus dem Finanzbericht für das zweite Quartal 2025 und markiert einen ersten, greifbaren Schritt für die Fortsetzung von Cyberpunk 2077.

Laut dem Bericht begann das Studio die Planungsphase bereits zu Beginn des Quartals. Konkrete Details zu Handlung oder Gameplay stehen bislang noch aus, die Pre-Production-Phase bedeutet vor allem Organisationsarbeit, Ressourcenplanung und die Vorbereitung der vollen Entwicklung.

Fakten aus dem Quartalsbericht

Neben der Ankündigung zu Cyberpunk 2 nutzte CD Projekt Red den Bericht, um weitere Entwicklungen zu präsentieren:

Die Tech-Demo für The Witcher 4 wurde auf der State of Unreal 2025 vorgestellt. Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Epic Games, zeigt sie den technologischen Anspruch des Studios.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition erschien im Juni für die Nintendo Switch 2 und begleitete den weltweiten Konsolenstart. Im Juli folgte die Version für Macs mit Apple Silicon. Laut Bericht konnte so die Spielerbasis merklich erweitert werden.

Finanzzahlen: Im ersten Halbjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 443 Millionen PLN (ca. 121,1 Mio. USD) und einen Nettogewinn von 155 Millionen PLN (ca. 42,3 Mio. USD).

Diese Kennzahlen signalisieren, dass CD Projekt Red weiterhin solide wirtschaftet, trotz der bekannten Herausforderungen beim Start von Cyberpunk 2077 vor einigen Jahren.

Das bedeutet für Spieler und Branche

Für Fans heißt das: Cyberpunk 2 nimmt konkrete Formen an, auch wenn noch keine Spielinhalte vorgestellt wurden. Die Pre-Production-Phase ist entscheidend, um das ambitionierte Night City-Universum auf eine solide Basis zu stellen, und die vorhersehbaren Marketingbotschaften des Studios bereits jetzt leicht augenzwinkernd zu kommentieren: „Wir bauen etwas Großes, glaubt uns.“

Branchenintern ist der Schritt nicht überraschend, aber bemerkenswert. CD Projekt Red zeigt damit, dass sie sich auf langfristige IP-Entwicklung konzentrieren und gleichzeitig technologische Partnerschaften wie mit Epic Games intensivieren. Historisch gesehen ähnelt der Zeitplan der Vorgehensweise beim ersten Witcher-Spiel, das ebenfalls mehrere Jahre Vorproduktion benötigte.

In den kommenden Monaten können Spieler und Investoren mit weiteren Updates rechnen, vermutlich in Form von Konzeptmaterial oder ersten technischen Einblicken. Solange bleibt die Botschaft klar. Die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 ist auf dem Weg, und CD Projekt Red plant ambitioniert, ohne unnötige Hektik. Ein Blick auf das Spiel lohnt sich auch jetzt noch, das sich nach den jüngsten Updates in einem fantastischen Zustand befindet.