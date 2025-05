Cyberpunk 2 zündet den Turbo: CD Projekt schaltet in die Pre-Production

Es ist offiziell: Cyberpunk 2, bisher unter dem mysteriösen Codenamen Project Orion bekannt, verlässt die Konzeptphase und tritt in die nächste große Etappe der Spieleentwicklung ein – die Pre-Production. Das gab CD Projekt im Rahmen seines aktuellen Finanzberichts für das erste Quartal 2025 bekannt. Die Leitung übernimmt dabei kein geringerer als der neu gegründete Nordamerika-Zweig von CD Projekt Red, bestehend aus Studios in Boston und Vancouver. Es scheint, als wolle das polnische Studio seine umstrittene Vergangenheit mit einem klaren Neuanfang hinter sich lassen.

Nach dem turbulenten Start von Cyberpunk 2077 und der glanzvollen Rettung durch das Add-on Phantom Liberty – das sich mittlerweile über 10 Millionen Mal verkauft hat – soll Cyberpunk 2 nicht einfach nur ein Nachfolger werden. Es soll eine neue Ära einläuten. Eine Ära, die nicht in Night City endet.

Willkommen in „Crazy Chicago“

Der vielleicht spannendste Aspekt: Cyberpunk 2 wird nicht nur Night City zurückbringen, sondern auch eine komplett neue Stadt einführen. Laut Cyberpunk-Schöpfer Mike Pondsmith fühlt sich diese neue Location an wie „Chicago, das schiefgelaufen ist“ – düster, chaotisch, urban. Pondsmith ist zwar nicht direkt in die Entwicklung involviert, erhält aber regelmäßig Einblicke in Drehbücher, neue Cyberware und Umweltdesigns. Und seine Einschätzung lässt aufhorchen: Es klingt, als würde CD Projekt diesmal mutiger, dreckiger und vielleicht sogar politischer werden.

Dass CD Projekt den Schauplatz erweitert, ist mehr als nur eine geografische Entscheidung – sie wurde bewusst gewählt. Während sich Cyberpunk 2077 sich auf das Mikrokosmos-Drama in einer einzigen Stadt konzentrierte, könnte Cyberpunk 2 den Maßstab vergrößern und globale oder gar systemische Themen aufgreifen. Und wer weiß, vielleicht steckt in „Crazy Chicago“ auch ein bisschen von unserer eigenen Realität?

Cyberpunk 2 will mehr als nur Wiedergutmachung

Cyberpunk 2 ist mehr als nur der zweite Versuch nach einem katastrophalen Launch. Es ist eine Chance für CD Projekt Red, das Vertrauen der Spieler endgültig zurückzugewinnen – nicht durch Versprechen, sondern durch internationales Know-how, kreative Visionen und eine Welt, die mehr sein will als ein blinkendes Neon-Poster. Die Reise beginnt jetzt. Und dieses Mal bitte ohne sechs Patches in der Launch-Woche.