Cyberpunk 2077 bekommt endlich PS5 Pro- und PSSR 2 Support

Endlich knickt CD Projekt Red ein. Nachdem die Entwickler monatelang betont haben, dass kein PS5 Pro-Patch für „Cyberpunk 2077“ in Arbeit sei, ist die Katze jetzt aus dem Sack. Passend zum heutigen Rollout des großen PSSR 2-Firmware-Updates von Sony wurde offiziell bestätigt, dass V’s Abenteuer in Night City in den kommenden Wochen ein fettes Technik-Upgrade erhält.

Lange Zeit sah es so aus, als müssten wir uns auf der Pro-Konsole mit der Standard-Version begnügen. Doch die Einführung von PSSR 2 scheint alles geändert zu haben. CD Projekt selbst hat noch einmal klargestellt: Cyberpunk 2077 gehört zu den Schwergewichten, die in Kürze von der verbesserten KI-Skalierung profitieren werden.

Für uns bedeutet das ein stabileres Bild und deutlich mehr Schärfe in den neonbeleuchteten Gassen von Night City. Das ist genau der Fan-Service, die eure 800-Euro-Konsole endlich ans Limit bringen wollen.

Was PSSR 2 für das Spielgefühl bedeutet

Wer „Cyberpunk 2077“ kennt, weiß, dass die Bildstabilität bei schnellen Fahrten durch Japantown oder in hitzigen Schießereien oft unter der dynamischen Auflösung gelitten hat. Das neue PSSR 2-Update setzt genau hier an. Die KI-Bibliothek analysiert die Frames nun weitaus präziser auf Pixelebene. Ghosting-Effekte und das nervige Flimmern an feinen Strukturen – man denke nur an die komplexen Antennenanlagen auf den Dächern oder die Reflektionen in den Pfützen – sollen damit der Vergangenheit angehören.

Get ready to go PS5 Pro, chooms — a free Cyberpunk 2077 technological update for the PS5 version of the game is coming in the not-too-distant future!



Stay tuned for more deets in the coming weeks! pic.twitter.com/mDnsZXXHPS — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 16, 2026

Die Architektur von PSSR 2 erlaubt es den Entwicklern, die Balance zwischen Performance und Grafikqualität völlig neu auszuloten. Wenn CD Projekt Red den Patch in den nächsten Wochen ausrollt, könnten wir endlich die visuelle Treue erleben, die bisher dem High-End-PC vorbehalten war, ohne auf die flüssigen 60 FPS verzichten zu müssen. Ein technischer Befreiungsschlag für alle, die Night City noch einmal (oder zum ersten Mal) besuchen wollen.

Es wurde auch Zeit! Dass CDPR erst „nein“ sagt und jetzt doch liefert, zeigt, wie wichtig die neue Upscaling-Technik von Sony für die Branche ist. „Cyberpunk 2077“ ist das perfekte Aushängeschild für die PS5 Pro. Wenn die Bildruhe hält, was die Specs versprechen, wird das die ultimative Konsolen-Erfahrung.

Werdet ihr für das PSSR 2-Update noch einmal einen neuen Run in Night City starten oder reicht euch die bisherige Performance aus?