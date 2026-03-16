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Cyberpunk 2077 bekommt endlich PS5 Pro- und PSSR 2 Support

CD Projekt Red bringt Cyberpunk 2077 auf die PS5 Pro! Erfahre alles zum kommenden PSSR 2-Update für bessere Grafik und Bildstabilität in Night City.

Lukas Neumann
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ByLukas Neumann
Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung komplexer Branchenthemen und dem Testen...
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Cyberpunk 2077 Ps5 Pro

Endlich knickt CD Projekt Red ein. Nachdem die Entwickler monatelang betont haben, dass kein PS5 Pro-Patch für „Cyberpunk 2077“ in Arbeit sei, ist die Katze jetzt aus dem Sack. Passend zum heutigen Rollout des großen PSSR 2-Firmware-Updates von Sony wurde offiziell bestätigt, dass V’s Abenteuer in Night City in den kommenden Wochen ein fettes Technik-Upgrade erhält.

Lange Zeit sah es so aus, als müssten wir uns auf der Pro-Konsole mit der Standard-Version begnügen. Doch die Einführung von PSSR 2 scheint alles geändert zu haben. CD Projekt selbst hat noch einmal klargestellt: Cyberpunk 2077 gehört zu den Schwergewichten, die in Kürze von der verbesserten KI-Skalierung profitieren werden.

Für uns bedeutet das ein stabileres Bild und deutlich mehr Schärfe in den neonbeleuchteten Gassen von Night City. Das ist genau der Fan-Service, die eure 800-Euro-Konsole endlich ans Limit bringen wollen.

Was PSSR 2 für das Spielgefühl bedeutet

Wer „Cyberpunk 2077“ kennt, weiß, dass die Bildstabilität bei schnellen Fahrten durch Japantown oder in hitzigen Schießereien oft unter der dynamischen Auflösung gelitten hat. Das neue PSSR 2-Update setzt genau hier an. Die KI-Bibliothek analysiert die Frames nun weitaus präziser auf Pixelebene. Ghosting-Effekte und das nervige Flimmern an feinen Strukturen – man denke nur an die komplexen Antennenanlagen auf den Dächern oder die Reflektionen in den Pfützen – sollen damit der Vergangenheit angehören.

Die Architektur von PSSR 2 erlaubt es den Entwicklern, die Balance zwischen Performance und Grafikqualität völlig neu auszuloten. Wenn CD Projekt Red den Patch in den nächsten Wochen ausrollt, könnten wir endlich die visuelle Treue erleben, die bisher dem High-End-PC vorbehalten war, ohne auf die flüssigen 60 FPS verzichten zu müssen. Ein technischer Befreiungsschlag für alle, die Night City noch einmal (oder zum ersten Mal) besuchen wollen.

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Es wurde auch Zeit! Dass CDPR erst „nein“ sagt und jetzt doch liefert, zeigt, wie wichtig die neue Upscaling-Technik von Sony für die Branche ist. „Cyberpunk 2077“ ist das perfekte Aushängeschild für die PS5 Pro. Wenn die Bildruhe hält, was die Specs versprechen, wird das die ultimative Konsolen-Erfahrung.

Werdet ihr für das PSSR 2-Update noch einmal einen neuen Run in Night City starten oder reicht euch die bisherige Performance aus?

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N7Dan
9 Stunden zuvor

„An impressive cock!!“ 😉

Endlich.

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